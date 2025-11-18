Гуцанов: Ще решим казуса с коледните добавки

Няма социален министър, който да не иска да има коледни и великденски надбавки. Тва заяви социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти.

Той потвърди, че е получил писмо от Деница Сачева, а по думите му исканията в него "има сериозна логика".

"Това е споделена работа, не може да стане от днес за утре, тъй като е обемен материал. Това, което е направено - пуснал съм писмо до НОИ и съм поискал всички възможни разчети, за да можем да преценим с останалите колеги какво може да се направи, за да има нужните коледни средства. Смятам, че ще бъде решен този проблем", обясни Гуцанов.

Той подчерта, че дори "в най-тежкия момент, през пролетта" пак е имало средства за великденски добавки, така че и този път държавата ще се справи.

"Ние сме длъжници на най-уязвимите групи - на пенсионерите. Чакам разчетите и ще видим кое е най-разумното решение", обясни той и добавя, че чака писмото на НОИ, за да видят линията на бедност и ще разгледат всяко едно предложение.

"Държавата, НС и правителството мислим за тях", допълни Гуцанов.