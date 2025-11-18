Теменужка Петкова категорична: Това е възможният бюджет

“Вчера Европейската комисия излезе с официална информация, свързана с икономическия растеж на страната и икономическата прогноза за България. В голяма степен прогнозата на ЕК и тази на Министерството на финансите се припокриват. Предвиден е бюджетен дефицит в рамките на 3% за 2025 година”, каза преди началото на заседанието на бюджетната комисия Теменужка Петкова.

Днес проектобюджетите на ДОО, НЗОК и на държавния бюджет за следващата година влизат за обсъждане в парламента.

Трите законопроекта ще преминат през комисиите, преди да бъдат обсъждани в пленарна зала.

Миналата седмица Комисията по отбрана прие проектобюджета на армията за 2026 година.

Коледни надбавки

Във връзка с коледните надбавки за пенсионерите Петкова заяви, че се следи бюджета както по отношение на приходната, така и по отношение на разходната част.

"В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение", заяви финансовият министър.

На въпрос какви пари ще са необходими Петкова подчерта, че това зависи от приходната и разходната част на бюджета.