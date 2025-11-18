“Парасоциален” е думата на 2025 г. на Кеймбриджския речник

Дума на 2025 година на Кеймбриджския речник е "парасоциален".

"Парасоциален“ се определя като връзка, която някой изпитва между себе си и известна личност, която не познава. Възходът на едностранчивите парасоциални връзки предефинира фенството и знаменитостта, наблюдават психолози.

Например, когато поп звездата Тейлър Суифт и американският футболист Травис Келси обявиха годежа си по-рано тази година, много фенове почувстваха силна връзка с тях, въпреки че повечето не са ги срещали.

Парасоциалните връзки, които хората формират с онлайн инфлуенсъри и чатботове с изкуствен интелект, също бяха подчертани като част от нарастващата тенденция, пише The Independent.

"Парасоциалното улавя духа на времето през 2025 г. Това е чудесен пример за това как езикът се променя", споделя Колин Макинтош от Кеймбриджския речник

"Това, което някога е било специализиран академичен термин, се е превърнало в мейнстрийм. Милиони хора са ангажирани в парасоциални взаимоотношения, много повече са просто заинтригувани от техния възход", споделя лингвистът.

Данните отразяват това, като уебсайтът на Кеймбриджския речник наблюдава пикове в търсенията за "парасоциално“.

"Езикът около парасоциалните явления се развива бързо, тъй като технологиите, обществото и културата се променят и мутират. От известни личности до чатботове, парасоциалните тенденции са завладяващи за тези, които се интересуват от развитието на езика.“

Терминът "парасоциален“ датира от 1956 г., когато двама социолози от Чикагския университет наблюдават, че телевизионните зрители влизат в парасоциални взаимоотношения с екранни личности, наподобяващи тези, които са формирали с "истинско“ семейство и приятели.

Те отбелязаха как бързо разрастващата се телевизия донесе лицата на актьорите директно в домовете на зрителите, превръщайки ги в неразделна част от живота на хората.

Симон Шнал, професор по експериментална социална психология в университета в Кеймбридж, каза, че парасоциалното е "вдъхновяващ избор“ за дума на годината.

"Възходът на парасоциалните връзки предефинира фенството, знаменитостта и, с изкуствения интелект, начина, по който обикновените хора взаимодействат онлайн“, каза професорът.

"Влязохме в епоха, в която много хора формират нездравословни и интензивни парасоциални връзки с инфлуенсъри. Това води до усещането, че хората "познават“ тези, с които формират парасоциални връзки, могат да им се доверят и дори до екстремни форми на лоялност. И все пак е напълно едностранчиво", споделя Шнал.

С разпадането на доверието в масовите и традиционните медии, хората се обръщат към отделни личности като към авторитети и – когато прекарват много часове в консумация на тяхното съдържание – развиват парасоциални връзки, третирайки ги по-скоро като близки приятели, семейство или лидери на култове.

Парасоциална връзка с AI?

"Парасоциалните тенденции придобиват ново измерение, тъй като много хора третират инструменти с изкуствен интелект като ChatGPT като "приятели“, предлагащи положителни утвърждения или като заместител на терапията".

"Това е илюзия за връзка и групово мислене и знаем, че младите хора могат да бъдат податливи на това", споделя Шнал.

Кеймбриджският речник добави около 6000 нови думи тази година, включително "Delulu“, игра на думите заблуда, безсмислена дума "Skibidi“ и "Tradwife“, съкращение от традиционна съпруга.

Други думи, отбелязани като оказали влияние тази година, включват "Slop“, отнасяща се до съдържание в интернет, което е с много ниско качество, особено когато е създадено от изкуствен интелект.

Друга е "Memeify“, което означава да се превърне събитие, изображение или човек в мем – идея, шега, изображение или видеоклип, което се разпространява бързо в интернет.