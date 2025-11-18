Радост в Монтана и Враца: Питейният язовир се напълни през есента

Питейният язовир "Среченска бара", от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица, Вършец и още двадесетина по-малки селища от Северозападна България, се напълни през есента. Това не се е случвало в последните години, но е много хубаво, защото гарантира водоподаването към тези селища в следващите месеци, заяви за БТА областният управител Калин Хайтов.

Към момента във водохранилището, което се намира в подножието на Стара планина между Берковица и Вършец, са събрани около 15,1 милиона кубически метра вода, при максимално възможен обем от 15,5 милиона кубически метра вода.

Дневният приток в язовира е по-голям от дневния разход. Това значи, че през зимата и пролетта на следващата година със сигурност няма да има режим на водата, обяви областният управител. Той припомни, че в по-далечното минало по това време на годината е имало моменти, при които се е налагало въвеждане на режим на водата в Монтана заради засушаване през есента, но последният такъв случай е от 2013 година.

Въпреки засушаването и високите температури през летните месеци на тази и миналата година, в Монтана и останалите селища, които черпят вода от "Среченска бара", нямаше режим на водата. Такъв беше въведен само в няколко села на региона, които се водоснабдяват от местни водоизточници, а те бяха намалили дебита си заради засушаването през юли и август, посочи Калин Хайтов.

Той уточни, че в началото на есента режимът в повечето села беше отменен, тъй като дъждовете захраниха местните водоизточници. Последното село на воден режим беше Горна Вереница в община Монтана, но от около две седмици и там вече чешмите текат по 24 часа в денонощието, съобщава БТА.