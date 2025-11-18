Трайков: За пореден път обекти от общинската програма не получават финансиране

Най-силното впечатление, което прави Бюджет 2026 е, че изразява намерението на държавата да събира много от данъкоплатците, за да го разпредели след това по нейно усмотрение. И след хората с леви разбирания не мисля, че има много, на които да им харесва. Това коментира бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков в студиото на "Денят ON AIR".

Той изтъкна, че за пореден път обектите включени в общинската програма не получават финансиране.

"БСП да кажат защо го харесват, увеличават се осигурителните вноски, преразпределя се повече, но на хората не им става по-добре. Изпуснали са му края, все едно, че там е нямало класен в училището, докато децата са съставяли бюджета", каза Трайков.

Бившият икономически министър подчерта, че много експерти виждат рисковете пред изпълнението на бюджета.

"Никога увеличаването на данъците при нас не се възприема с надеждата, че отива за нещо, което ще ти свърши работа на теб", заяви Трайков.

Но остава оптимист, че ако всички са дисциплинирани, Бюджет 2026 може и да бъде изпълнен.

В ефира на Bulgaria ON AIR Трайчо Трайков призова особеният управител Румен Спецов да бъде оставен да се докаже, че е правилният избор за длъжността.

"Кризата, заради която цъкаше часовникът заради наближаващия 21 ноември, беше предотвратена. В този кратък период, когато трябваше да се свършат редица съгласувателни процедури бяха направени, най-лошият сценарий беше предотвратен", убеден е бившият министър.

Той посочи задачите пред Спецов:

Да поддържа нормалното функциониране на "Лукойл" като търговско предприятие и като производител на горива.

Да прави така, че паричните потоци да не стигат до Кремъл, за да финансират войната, каквато е основната цел на санкциите.

Действията му да са юридически издържани, да не дадат основания на собственика да си търси правата чрез арбитражни процедури.

Да не компрометира евентуална бъдеща позиция на България.

Трайков очаква да има има достатъчно кандидати да придобият активите на "Лукойл" в България.

Във връзка с увеличаването на територията на синя и зелена зона в столицата и на цените за платеното паркиране, кметът на район "Средец" заяви, че цена от 4 лв. за час в края на 2026 г. не са повече от 2 лв. през 2010 г.

"От тази гледна точка ми се струва лицемерно това вайкане. В район "Средец" няма и един квадратен метър да не е в синя и зелена зона, хората не могат да паркират лесно, поставят въпроса защо не се повиши цената на кратковременното паркиране, за да има места и за тях", каза кметът на района.