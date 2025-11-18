Зоопаркът в София има нова фотоволтаична централа

Изпълнено е строителството на фотоволтаична електрическа централа в Общинското предприятие “Зоологическа градина – София“, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

Инсталацията е с номинална мощност 281 kWp и се състои от 556 фотоволтаични панела, изградени върху покривите на три от големите сгради – “Гиганти“, “Големи котки“ и “Кухня“. Предвижда се централата да произвежда приблизително 328,8 MWh електроенергия годишно, като се очаква да бъдат спестявани около 153 тона въглеродни емисии - годишен еквивалент на 7120 засадени дървета. Централата ще спомогне и за намаляване на разходите за електроенергия на зоопарка с около 115 080 лв. на годишна база, информират от общината.

“Този проект е важна стъпка в посока по-устойчива и енергийно ефективна общинска инфраструктура. София е един от 100-те климатично неутрални и интелигентни града на ЕС и последователните ни усилия са насочени към това столицата да се превръща във все по-зелен, модерен и отговорен град, чрез реални действия. С изграждането на тази инсталация се приближаваме още малко към постигането на големите си цели - намаляване на емисиите с 80% до 2030 г.“, заявява зам.-кметът на София Надежда Бобчева.

Преди монтажа на системата, в рамките на подготвителните дейности, са подновени компрометираните топло- и хидроизолации на покривите на трите сгради и на сграда Топлоцентрала, за да се гарантира дългосрочната устойчивост и да се постигне по-добра енергийна ефективност на сградите.

Проектът предвижда генерираната от новата фотоволтаична централа електроенергия да се използва както за собствените нужди, така и за продажба на свободния пазар. Частта, генерираща енергията за собствени нужди на предприятието вече работи.

До края на 2025 г. предстои и останалата част от системата да бъде официално въведена в експлоатация, след свързването ѝ с електроразпределителната мрежа и поставянето ѝ под напрежение, след провеждане на 72-часова проба, се посочва в съобщението.

СО припомня, че това е втората фотоволтаична централа, изградена върху общинска сграда и въведена в експлоатация от началото на 2025 г., след като през януари заработи тази на Столичното предприятие за третиране на отпадъци, която се състои от 3356 модула с общ капацитет 1862 kWp. / БТА