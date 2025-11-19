Пари за общини, наредби, закони - какво ще решава Министерският съвет днес

Министерскияат съвет провежда днес редовно заседание. Ето дневния му ред.



1. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на освободени държавни резерви - лични предпазни средства, за нуждите на населението на 56 общини на територията на Република България.

Внася: министър-председателят



2. Проект на Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025 г. по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Внася: министър-председателят



3. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ АД.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа



4. Проект на Решение за приемане на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие.

Внася: заместник министър-председателят



5. Проект на Решение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2025 г.

Внася: заместник министър-председателят



6. Проект на Решение за одобряване на предоставянето на хуманитарна помощ и помощ за развитие под формата на доброволни вноски към международни организации на обща стойност 2 382 390,5 лева.

Внася: министърът на външните работи



7. Проект на Решение за откриване на консулство на Република България в Италианската република, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Триест и с консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия, и за назначаване на Валентина Шошкова - българска и италианска гражданка, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Италианската република със седалище в гр. Триест и с консулски окръг, обхващащ територията на област Фриули-Венеция Джулия.

Внася: министърът на външните работи



8. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Вътрешни работи“, проведено на 14 октомври 2025 г. в Люксембург.

Внася: министърът на вътрешните работи



9. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Министерството на вътрешните работи, за нуждите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството



10. Проект на Постановление за изменение на нормативни актове.

Внася: министърът на труда и социалната политика



11. Проект на Решение за одобряване проект на второ изменение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд +.

Внася: министърът на труда и социалната политика



12. Проект на Постановление за допълнение на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: министърът на правосъдието



13. Проект на Решение за одобряване на позицията и за даване на съгласие Република България да участва по Дело С-523/25, Stichting Data Bescherming Nederland пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на юрисдикция в Нидерландия.

Внася: министърът на правосъдието



14. Проект на Решение за промяна в адреса на сградите за провеждане на обучението на Духовно училище - София, от учебната 2025/2026 година.

Внася: министърът на образованието и науката



15. Проект на Решение за одобряване на национална научна програма „ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА – 2025“ (ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ).

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2024 - 2025 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа.

Внася: министърът на образованието и науката



17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изплащане на стипендии.

Внася: министърът на образованието и науката



18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по

бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по

национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката



19. Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се

събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и

прекурсорите, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2015 г.

Внасят: министърът на здравеопазването;

министърът на земеделието и храните министърът на икономиката и индустрията



20. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за 2024 г за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030.

Внася: министърът на здравеопазването



21. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда и водите на Република България и Секретариата на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан.

Внася: министърът на околната среда и водите



22. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, части „Вътрешен пазар и индустрия“ и „Научни изследвания“, проведено на 29 и 30 септември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



23. Проект на Решение за одобряване на резултатите от Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, поведена на 15 и 16 септември 2025 г. в София.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



24. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи, нает „Търговия“, което ще се проведе на 24 ноември 2025 г. в Брюксел.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



25. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, съответно увеличение на капитала на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията



26. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-591/24 пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Административния съд София - град.

Внася: министърът на културата



27. Проект на Решение за одобряване участието на Република България в 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство във Венеция, Италианската република, от 9 май до 22 ноември 2026 г.

Внася: министърът на културата



28. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Оряхово, област Враца.

Внася: министърът на културата



29. Проект на Решение за приемане на План за действие за периода 2025- 2027 г. към Актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Внася: министърът на туризма



30. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения на Министерския съвет № 535,665, 856,909,963 и 1038 от 2022 г. и № 141,212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г„ № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно списък № 28 и проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2025 г.

Внася: министърът на туризма



31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

Внася: министърът на околната среда и водите



32. Проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Внася: министърът на околната среда и водите