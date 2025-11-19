Около 20% от момичетата и 24% от момчетата съобщават, че са били жертва на тормоз в училище поне няколко пъти месечно, сочи международното изследване PISA, в което участва и България.

На 19 ноември отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца. "Стъпки заедно" е програма на МОН и УНИЦЕФ за сигурна училищна среда и превенция на тормоза.

"Направили сме успешни първи стъпки. Ролята на училището е в това да създава среда и условия, които предотвратяват такива ситуации. "Стъпки заедно" дава тези стратегии на училището и помага на децата да реагират правилно. Дава указания на учителите как да са чувствителни при формите на тормоз", каза пред Bulgaria ON AIR Мария Янкова – директор програма "Образование" в УНИЦЕФ.

Училището е олицетворение на по-големите обществени проблеми, посочи Янкова в "България сутрин".

"Стъпки заедно" е съвместна програма с МОН и министерството я мащабира с национални програми, докато УНИЦЕФ подкрепя с методология, стана ясно от думите на госта.

Заплахите в онлайн пространството

Янкова отбеляза, че онлайн пространството дава редица възможности на деца.

"Трябва да обърнем разговор как даваме на децата знания и умения да разпознават заплахите и лъжливите новини, отколкото да вървим в посока забрани, които биха направили по-атрактивни пространствата", каза още специалистът.

По думите ѝ предизвикателствата са различни в различните възрастови групи. В тийнейджърството децата са склонни да подражават на модели и могат да изпаднат в неблагоприятни ситуации.

"Възрастните невинаги сме най-добре подготвени при заплахите в интернет и как да подкрепим децата. В тази ситуация са много по-добре информирани от нас какво и къде се случва, как можем да го преборим заедно", на мнение е Янкова.

Според нея трябва "да овластим децата" - да им повярваме и да им даден шанс те да бъдат промяната.

Подкрепа на учителите

Един от компонентите на програмата е свързан с подкрепа на учителите, за да се предотврати тяхното професионално прегаряне, съобщи директорът на програма "Образование" в УНИЦЕФ.

Въведохме външен експерт - ментор, психолог, който подкрепя училищния екип, за да извърви стъпките за по-сигурна училищна среда, уточни Янкова.

Тя добави още, че участват в кампания за Коледа, в която не даряват играчки на децата, а надежда и вяра, че доброто се случва.