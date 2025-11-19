IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски с ново искане: Да се закрие правителствения авиоотряд

Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив, казва той

19.11.2025
Решението на министъра на транспорта Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен "Фалкон", заслужава адмирации. Излишни разходи за лукс и разточителство, несъответстващи на ефективността и демонстрация, която дразни хората и не приляга на европейските стандарти и практики. ДПС-Ново начало ще предложи закриването на правителствения авиоотряд. Това съобщава лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в прессъобщение, разпространено от пресцентъра на партията.

"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край!

Затова ДПС-Ново начало ще предложи да се направи и следващата, решителна стъпка - закриването на правителствения Авиоотряд-структура, с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно!

Тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари.

Що се отнася до представителните нужди на премиер, президент и председател на НС, за това има вече установени европейски практики и може се намери разумно решение с националния превозвач", се посочва още в прессъобщението. 

