Климатолог: Подценяваме ситуацията с климата, тя е критична

Трябва да очакваме увеличаване на екстремните явления - горещи вълни, суши, пожари, наводнения, градушки. Те са пряко следствие от ускореното затопляне. Това каза климатологът д-р Валентин Симеонов в ефира на "България сутрин".

"Това са все по-често срещани средиземноморски циклони, които в някои случаи преминават в подобни урагани. Те се характеризират с обилни валежи. Когато преминат в ураган, могат да достигнат най-много до степен 2. Най-силните урагани са степен 5 и 6. Това значи скорост на вятъра до 100 км/ч. Ние имахме само обилни валежи. Събитието дава повод да говорим за т.нар. съставни екстремни явления. Те не са просто отделни събития, често са свързани. Типът, който виждаме в момента, е повтаряне на едно и също събитие", обясни климатологът пред Bulgaria ON AIR.

По думите му това не е най-лошият случай.

"Друг тип такива събития са свързани с гореща продължителна вълна, с която идва суша. От своя страна това е предпоставка за пожари и наводнения. Трябва да се подготвим за бъдещи такива събития", подчерта д-р Симеонов.

"За различните екстремни явления има различни решения. Важно нещо, което е ключов елемент в опазването на природата в България, са горите. Трябва да престанем да гледаме на тях като на източник на дървесина, а като застраховка срещу такива събития. Те са естествен климатик. Голяма част от водата в България идва от планините. С климатичните промени се очаква ледниците в Алпите, от които идват 30% от водата в Дунав през лятото, да изчезнат до средата на века", информира климатологът.

Д-р Симеонов отбеляза, че Дунав и сега е с ниско ниво.

"Другите страни преди България също ще започнат да използват повече вода. Рисковете - сушата, която ще засегне най-вече селското стопанство, и горските пожари. Нямаме нито един самолет, подготвен за борба с горски пожари. Подценяваме ситуацията, тя е критична. Всичко това е плод на човешката дейност. На първо място са парниковите газове", категоричен е той.