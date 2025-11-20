IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Задържаха двама след въоръжен грабеж на 15-годишен в Добрич

От момчето е отнет телефон

20.11.2025 | 11:04 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Задържани са двама мъже за извършване на въоръжен грабеж над 15-годишно момче в Добрич, съобщиха от Областната дирекция на МВР. 

Сигналът за инцидента е подаден около 20:00 часа снощи, по първоначални данни неизвестен мъж е заплашил младежа с пистолет и му е отнел телефона, след което е напуснал мястото. 

От полицията са организирани заградителни и издирвателни мероприятия, в хода на операцията е спрян лек автомобил БМВ, управляван от 29-годишен без свидетелство за управление. Той е проверен за употреба на наркотични вещества, тестът е дал положителен резултат за употреба на метамфетамин и амфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа. 

В автомобила е установен и пътник, чието описание съответства на издирвания за грабежа. При извършения обиск 26-годишният мъж, криминално проявен, доброволно предава пистолет и мобилен телефон – предмети на престъплението. Той също е задържан за 24 часа.

Още четирима мъже са задържани в Добрич в рамките на специализирана полицейска операция, след като при проверка в тях са открити наркотични вещества, реагиращи на метамфетамин, амфетамин и канабис. Те са съответно на 39, 41, 29 и 50 години. Мъжете предават на полицаите свивките с наркотични вещества. Образувани са бързи полицейски производства. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

въоръжен грабеж Добрич телефон
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem