Служители на НСИ протестират, искат 20% увеличение на заплатите

Работещи в Националния статистически институт (НСИ) излязоха на протест пред сградата на централното управление с искане възнагражденията да се повишат с 20 на сто. Той е организиран от Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, като се предвиждат протести и в други държавни администрации. От федерацията посочиха, че протестите са в резултат от неглижирането на проблемите на държавната администрация, недостатъчното заплащане и увеличаващите се натиск и дискриминация на служителите.

Заплатите са унизителни за дейността, която извършваме, каза пред журналисти Надя Сергиева, главен експерт в НСИ и председател на секцията на синдиката в Териториално статистическо бюро-Югозапад. Тя работи в НСИ от 17 години.

Нетното възнаграждение на главните специалисти е малко над 800 лева, каза старши експертът Анелия Върбанова. По думите ѝ нетното заплащане на труда на младши експерт е около 1300 лева, а на старши - около 1600. Заплащането е крайно недостойно за труда, който полагаме, добави Върбанова. По думите ѝ хората възприемат работещите в администрацията като „хрантутници“. Тя посочи, че бонусите, които получават работещите в НСИ на тримесечие, са между 200 и 300 лева.

Протести се състояха в Русе и Бругас. Председателят на регионалния съюз на КТ "Подкрепа" в крайдунавския град Кирил Черкезов обясни, че недоволството е породено от неглижирането на проблемите на държавната администрация, ниското заплащане и нарастващата вълна от публичен натиск и дискредитация спрямо служителите. Черкезов заяви, че текучеството е голямо в администрацията, тъй като служителите не намират смисъл да останат за дълго време. По думите му средната работна заплата е около 1500 лева.

Днес бе поставено и началото на серия от протестни действия в ключови държавни администраци в Бургас. Служители от различни институции ще излязат на улицата с искане за подобряване на условията на труд и прекратяване на натиска върху работещите в държавната система.

Според организаторите акциите целят да привлекат вниманието към системни проблеми в държавната администрация, като те заявиха готовност за последващи действия при липса на реакция от страна на институциите.

Пред сградите на НСИ излязоха и служители в Разград, Пловдив, Силистра, Ямбол, Добрич, Враца, Стара Загора.