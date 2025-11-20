Джей Ди Ванс и Тръмп били заплашвани от мъж на име...Джей Ди Ванс

Мъж със същите инициали като вицепрезидента Джей Ди Ванс беше осъден на две години федерален затвор, след като отправил заплахи срещу него, както и срещу президента Доналд Тръмп, Илон Мъск и Доналд Тръмп-младши. В понеделник, на 17 ноември, прокуратурата за Западния окръг на Мичиган съобщи, че Джеймс Доналд Ванс-младши е осъден от федералния съдия Пол Л. Малъни в Каламазу, щата Мичиган.

Присъдата е свързана с публикации, които Джеймс е направил в социалната платформа Bluesky през март и април 2025 гforkd. В тях „той отправя конкретни заплахи да убие четирима души, включително президента Доналд Дж. Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс“, пише в прессъобщението.

„В едно от съобщенията той заявява, че не го интересува дали ще бъде застрелян от Сикрет Сървис или ще прекара остатъка от живота си в затвора за действията си“, уточнява прокуратурата.

Джеймс е използвал псевдонима „Diaperjdv“ в Bluesky.

В съдебно дело е цитиран следният негов пост: „Ако Тръмп, Ванс или Мъск някога отново дойдат в моя град, ще си тръгнат в чувал за трупове.“ Той продължава: „Или ще бъда застрелян от снайперист на Сикрет Сървис, или ще прекарам остатъка от живота си в затвора. Имам още около десет години живот така или иначе, така че не ме е** какво ще стане.“

В отделна публикация Джеймс пише, че възнамерява да „убие“ Тръмп-младши „преди да получи охрана от Сикрет Сървис“. Според делото постът е бил в отговор на друга публикация, озаглавена "Доналд Тръмп-младши мисли да се кандидатира за президент през 2028 година" („Donald Trump Jr. Considering a Run for President in 2028“), в която се коментира възможна президентска кандидатура на Тръмп-младши през 2028 година.

Прокуратурата за Западния окръг на Мичиган съобщи, че Джеймс „се е признал за виновен по две престъпления: отправяне на заплаха да убие или нарани президента и вицепрезидента, както и за междущатска заплашителна комуникация“. Всяко от обвиненията можеше да доведе до пет години затвор и глоба от над 250 000 долара.

Джеймс е арестуван през юни и се е признал за виновен през следващия месец, предава People.

В публична защита, подадена в понеделник, на 10 ноември, адвокат Хелън С. Ниувенхус описва Джеймс като „извършител за първи път със сериозни физически и психични здравословни проблеми“ и настоява съдията да му наложи пробация вместо затвор.

„Изказванията му, макар и неприемливи, са реторика — не планове — и той никога не е предприел действие, за да навреди на когото и да било. Той съдейства незабавно, позволи претърсвания и призна поведението си“, пише в документа.

Агент Уилям Шинк, ръководител на полевия офис на Сикрет Сървис в Детройт, коментира случая в изявлението на прокуратурата: „Заплахите срещу лидерите на нашата държава и техните семейства няма да бъдат толерирани.“

Шинк добавя: „Всеки, който заплашва президента, вицепрезидента или друг защитаван от Сикрет Сървис, ще бъде разследван и държан отговорен.“