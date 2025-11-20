Блъснаха 75-годишен на пешеходна на бул. “Черни връх” в София

Възрастен мъж на 75 години е бил блъснат от 80-годишен шофьор на столичния булевард “Черни връх”. Инцидентът е станал вчера, съобщава СДВР.

Инцидентът е станал в 06:57 часа между лек автомобил и пешеходец, който пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пристигналите на място екипи на отдел “Пътна полиция“ и сектор “Тежки пътнотранспортни престъпления“ към СДВР установяват, че в следствие на сблъсъка пешеходецът се удря в друг автомобил, който вече е спрял на пешеходната пътека. Пешеходецът е откаран в болнично заведение, без опасност за живота.

Направени са полеви тестове за наркотици и алкохол на двамата водачи, които не са отчели наличието на такива.

По случая е образувано досъдебно производство, събраните материали по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура. / БТА