Блъснаха 75-годишен на пешеходна на бул. “Черни връх” в София

Шофьорът на лекия автомобил е на 80 години

20.11.2025 | 17:07 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Възрастен мъж на 75 години е бил блъснат от 80-годишен шофьор на столичния булевард “Черни връх”. Инцидентът е станал вчера, съобщава СДВР.

Инцидентът е станал в 06:57 часа между лек автомобил и пешеходец, който пресичал пътното платно на пешеходна пътека.

Пристигналите на място екипи на отдел “Пътна полиция“ и сектор “Тежки пътнотранспортни престъпления“ към СДВР установяват, че в следствие на сблъсъка пешеходецът се удря в друг автомобил, който вече е спрял на пешеходната пътека. Пешеходецът е откаран в болнично заведение, без опасност за живота.

Направени са полеви тестове за наркотици и алкохол на двамата водачи, които не са отчели наличието на такива. 

По случая е образувано досъдебно производство, събраните материали по случая са докладвани на Софийска районна прокуратура. / БТА

пешеходна пътека Черни връх София блъснат пешеходец
