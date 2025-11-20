В кадър: Напрежение и протест пред СО срещу платеното паркиране

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 6 / 6

Протестиращи се събраха на протест пред Столична община. Насъбралите се не са съгласни с реформата на СО, с която “Синя” и “Зелена” зона увеличават цените си. Увеличение има и във винетните стикери за година.

Първото блокиране беше насрочено за 15:00 часа на кръстовището пред УНСС в "Студентски град", а от 16:30 часа демонстранти се събраха и пред сградата на Столичната община, съобщава Нова тв.

Протестиращите са против разширяването на обхвата на синята и зелената зона. Част от тях се появиха пред Столична община със знамена на България. Нямаше партийни знамена, но много от демонстрантите са се появявали на различни партийни протести.

Терзиев, който може би не е във сградата на общината, каза, че няма да даде назад. Движението по улица Московска в тази част, в която се намира общината, е затворено. Полицията охранява периметъра.

“Причините за нашето недоволство са, че в момента се предлага проект, от който жителите нямат нужда. Това е продукт, който не носи нищо, а в същото време събира пари от хората“, заяви Мариян Ташев, стоящ в основата на протестните действия.

Протестите няма да се ограничат само в днешния ден. В събота от 12:00 часа е планирано блокиране на моста “Чавдар“ в столичния квартал "Суха река", а в неделя от 13:00 часа – ново събиране пред Столичната община за хората, които не могат да присъстват в работен ден.