Путин: Можем да живеем до 150 г., но и това няма да е достатъчно, също като парите ВИДЕО

На 73 години Владимир Путин не би бил доволен, дори и да е едва на половината път от живота си. Лидерът на Кремъл не крие факта, че една от целите на изследователите в областта на изкуствения интелект е да увеличат продължителността на живота,
Путин смята, че тази продължителност на живота може да се увеличи до 150 години в бъдеще, но твърди, че дори тази възраст не би била достатъчна.
"Можем да създадем условия, няма да навлизам в детайли сега, при които продължителността на живота да се увеличи до 150 години. Но дори и това не би било достатъчно. Точно както с парите. Винаги. Според мен най-важният въпрос не е колко дълго живеете, е как живеете и с каква цел", заяви Путин.
Той добави, че традиционните ценности на Русия отговарят на тези въпроси.
По-късно Путин каза пред репортери, че наскоро е преминал годишни здравни прегледи и тестовете са продължили почти 2 дни.
📹 Experts Talk 150-Year Lifespans - Putin Reminds Them ‘HOW to Live’ Matters More
While Chinese experts predict lifespans of 150 years, Putin says longevity means little without purpose - “the question is not how long to live, but how to live.”
For him, “traditional values… pic.twitter.com/aVfSFNKWqg— RT_India (@RT_India_news) November 20, 2025
По-рано тази година, по време на среща в Китай със Си Дзинпин и Ким Чен Ун, Путин спомена трансплантациите на органи като начин за увеличаване на продължителността на живота. По-късно китайската държавна телевизия поиска разговорът, заснет от Ройтерс, да бъде изтрит.
Освен това, след като разговорът между китайския лидер Си Дзинпин и руския президент Владимир Путин за живота до 150 години стана публичен, китайската социална мрежа Weibo цензурира търсенията по термина „150 години", пише The Washington Post.