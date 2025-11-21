Цончо Ганев: Това правителство загробва народа

Има раздута администрация, а ключови сектори работят с обидно ниски заплати, заяви Цончо Ганев от "Възраждане" пред БНТ.

Заместник-председателят на Народното събрание коментира темата за равнопоставеността на заплатите в публичния сектор, състоянието на администрацията, реформите в МВР, както и позицията на партията му за еврозоната, държавния дълг и чуждестранните инвестиции.

Според Ганев справедливост при заплатите може да се постигне само чрез ясно разграничаване на различните администрации, а не чрез масови, еднакви проценти увеличение.

„Не може всички да се поставят под общ знаменател и да се говори, че държавната администрация е раздута навсякъде. Има сектори, в които трябва да има съкращения, и други, в които натоварването е огромно и хората са малко“, заяви той.

Като пример за „тотално раздута администрация“ Ганев посочи структурата на заместник министър-председателя Атанас Зафиров, която според него „трябва да бъде закрита още днес, защото не отговаря за нищо“.

Ганев подчерта, че служителите в НОИ и социалните работници не са много на брой именно заради ниските възнаграждения.

„При заплата от 1500 лева никой не иска да работи такава тежка работа. Особено в София“, каза той и подчерта, че в системата има реален недостиг на кадри, а не свръхщат.

Според Ганев широко разпространената теза за „раздутото МВР“ е заблуждаваща, защото под ведомството попадат пожарната, граничната полиция и гражданската защита.

„Трябва ли да се съкращават пожарникари? Или хората, които пазят границата? Няма логика. Проблемът е в структури, които трябва да бъдат извадени от МВР, а не всички да сочат институцията като раздута“, заяви той.

Ганев настоя за реформа и оптимизация, а не механични съкращения.

По думите му бюджетът се крепи на рекордно висок нов държавен дълг.

„Тази година има изтеглени 19 млрд. лева, а сега се предлагат още 21 млрд. Това е безпрецедентно. Лошото е, че тези кредити се теглят, за да се покриват текущи разходи, а не за инвестиции“, каза Ганев.

Ганев смята, че България е изправена пред риск заради увеличението на осигуровките и рязкото нарастване на дълга.

„Осигуровките се вдигат не с 2%, а с 10,1%. Влизането в еврозоната при тези условия не носи нищо добро. Не се примиряваме и няма да се примирим“, заяви той.

По думите му твърденията за ползите от еврозоната вече били поставени под съмнение дори от нейни силни привърженици.

Ганев напомни, че „Възраждане“ е внесла предложение държавата да купи рафинерията „Лукойл“ още през януари, но то е било отхвърлено.

Според него настоящите действия по поставяне на дружеството под особен надзор ще доведат до тежки последици. „Ще ни осъдят за милиарди репарации заради завземането на частна собственост“, заяви той.

Ганев съобщи, че на среща на лидера на партията Костадин Костадинов с Дмитрий Медведев е било предупредено за реципрочни мерки, включително национализация на български активи в Русия.

Зам.-председателят на парламента заяви, че „Възраждане“ иска предсрочни избори не заради по-добър резултат, а заради политическата цена на сегашния бюджет.

„Това правителство загробва народа. С 40 млрд. нов дълг за две години унищожава бъдещето ни“, заяви той.