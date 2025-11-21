Зам.-кмет: Общинското "Софекострой" ще поеме изцяло "Люлин" и "Красно село"

Не очакваме да име проблеми със снегопочистването в София, заяви пред журналисти в Столичната община зам.-кметът по екология Надежда Бобчева във връзка със ситуацията с почистването в столицата.

Тя каза, че е направен преглед на цялата снегопочистваща техника, на всички фирми, с които общината има действащи договори. Прегледът показва, че техниката е повече от достатъчно, посочи Бобчева. По думите ѝ евентуални трудности се очертават единствено в "Люлин" и "Красно село". Там се очаква общинското дружество "Софекострой" да влезе в пълнота и в близките седмици да изпълнява абсолютно всички дейности по договорите и всички задачи, които ще му бъдат възложени, посочи Бобчева.

Относно голямата обществена поръчка за отпадъците в София, Надежда Бобчева каза, че днес вече има нови обжалвания за първа и седма позиция от поръчката, които бяха прекратени миналата седмица.

БТА припомня, че Комисията за защита на конкуренцията образува на 14 ноември открито производство срещу Столичната община по жалба на "ЗМБГ" АД срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по седем обособени позиции. На 14 ноември КЗК образува три открити производства срещу Столична община по жалби на фирмите за почистване - "Чистота Средец", "Нелсен - Чистота" ЕООД и Консорциум "Почистване Триадица".

Зам.-кметът каза, че очаква да види колко общо ще бъдат всички обжалвания. Във връзка с договора за трета зона - районите "Подуяне", "Изгрев" и "Слатина", зам.-кметът каза, че през последните две седмици е в постоянна комуникация с тримата районни кметове.

Днес, в края на работния ден, ще имаме среща, на която ще коментираме какво следва и накъде вървим, ако след девет дни се наложи да преминем към нова кризисна организация, обясни тя. Бобчева и зам.-кметовете заедно ще обсъдят разпределението на задачите и ангажиментите, както и очакваните разходи за посрещането на евентуална кризисна ситуация. Искам да сме готови с тази организация, каза ресорният заместник-кмет.

Тя припомни, че капацитетът на Столичното предприятие на третиране на отпадъци (СПТО) беше увеличен осезаемо с нови 182 персонал. Предприятието работи за това да наемат още хора и да увеличат капацитета си с още техника.

Бобчева припомни, че беше обжалвано обявлението на обществената поръчка за камионите на СПТО, същите участници, които обжалваха подадоха оферти за двете обособени позиции, а след като прекратихме поръчката отново същите участници обжалваха и прекратяването. Това вече навежда на съвсем други мисли за това с какви мотиви са били водени, за да участват в тази обществена поръчка, коментира Надежда Бобчева.

Тя съобщи, че единствената зона, за която общината очаква решение от Комисията за защита на конкуренцията, е тази за зона 4, която включва районите "Надежда", "Сердика" и "Илинден", където има избран изпълнител. Това, което ние сме поискали от КЗК, е да пристъпим към подписване на договор, независимо, че процедурата по обжалване не е приключила. Тоест да има предварителни изпълнение и да можем да подпишем договор и избраният изпълнител да започне работа на терен след изтичане на настоящия договор, каза Бобчева. В най-скоро време очакваме тяхното решението на КЗК, за да си планираме дейностите, добави тя. Що се отнася до другите зони, зам.-кметът каза, че се разглеждат различните правни възможности, за да бъдат адресирани адекватно.