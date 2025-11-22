Частният сектор изнемогва по отношение на пазара на труда

Намираме се на прага на исторически преход за България. Така изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов коментира в ефира на Money.bg предстоящото влизане на страната ни Еврозоната от 1 януари 2026 година.

"Трябва да обединим усилия, за да се случи успешно, с минимални притеснения и сътресения и за потребителите, и за служителите на първа линия - защото през тях ще мине най-голямата тежест на първите дни и седмици, когато двойното обръщение на двете валути ще бъде факт", заяви още той.

Притеснителен е изключително големият дял на разходите спрямо БВП, коментира Вълканов.

"Дял на разходите, който не изглежда устойчив и който няма как да бъде запълнен с увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Осигуровките могат да бъдат увеличени до 50% и корпоративният данък да бъде увеличен на 25%, както и подоходният, но въпросът е дали ще се съберат повече пари", запита специалистът пред Bulgaria ON AIR.

"Аритметично просто да се изчисли, че увеличаването на данъчно-осигурителната тежест ще доведе до по-големи приходи не е задължително вярно. Още повече, че частният сектор вече изнемогва по отношение на ситуацията на пазара на труда. Безработицата е на исторически безпрецедентно ниско ниво, частният бизнес се конкурира много жестоко и с държавата вече като работодател", отчете още Вълканов.

Целия разговор гледайте във видеото.