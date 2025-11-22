Северният украински град Чернигов се готви за най-лошия възможен зимен сценарий

С настъпването на вечерта над Чернигов в Северна Украйна, градът потъва в мрак, нарушаван само от шума на генератори. Постоянното им бръмчене вече е толкова често срещано, че понякога заглушава дори звука на руски дронове, движещи се по нощното небе.

Но Наталия Свириденко, която живее в квартал Бобровица в Чернигов от 26 години, все още може да разпознае звука мигновено.

"Невъзможно е да се опише какво чувстваш вътре. Не знаеш дали ще отмине или ще падне върху къщата ти. Много е плашещо, много трудно и просто дълбоко тъжно“, каза тя пред Kyiv Independent.

Тази есен Русия поднови кампанията си срещу енергийната инфраструктура на Украйна, оставяйки Чернигов, разположен на близо 70 километра от границите с Беларус и Русия, отново под кръстосан огън. С наближаващото мразовито време и постоянната заплаха от руски атаки, хората в Чернигов вече не обсъждат дали месеците, изпълнени с прекъсвания на електрозахранването, ще бъдат трудни, а колко трудни ще бъдат и колко дълго могат да ги издържат.

Чернигов, дом на близо 270 хиляди души, беше сред първите градове, които се изправиха срещу пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. Докато дълги колони от руска тежка броня се насочваха към Киев, украинските сили в Черниговска област удържаха линията, спирайки настъплението и предотвратявайки обкръжението на регионалния център.

Месеците, които жителите на Черниговска област прекараха без вода, електричество или отопление – под постоянни бомбардировки – в началото на 2022 г., е невъзможно да бъдат забравени. Тази есен, с усилването на атаките, навиците за оцеляване, които са усвоили тогава, отново стават актуални.

Чрез атаки срещу енергийната инфраструктура, включително съоръжения за съхранение и пренос на газ, Русия изглежда тества нова стратегия в Черниговска област, според експерти и енергийни работници, разговаряли с Kyiv Independent: изолиране на граничните райони от единната енергийна система на Украйна, за да направят предстоящите мразовити месеци непоносими за жителите.

Новата стратегия на Русия разчита повече на дронове, отколкото на ракети, и включва двойни удари по енергийни съоръжения - изпращане на втори дрон 20-40 минути след първия, често когато ремонтните екипи вече са на работа. Този подход не само възпрепятства ремонтите, но и излага на опасност работниците в енергетиката, каза губернаторът Вячеслав Чаус пред Kyiv Independent.

Някои щети могат да бъдат поправени в рамките на часове, докато други ремонти може да отнемат повече от седмица, а броят на руските атаки нараства само през последните месеци, според губернатора.

"Интензитетът на ударите е изключително висок. Не мога да кажа, че се справяме. Огромен брой дронове летят над главите ни“, каза Чаус.

С усилването на руските атаки и наближаването на зимата с падащи температури, регионът и северният град-крепост Чернигов се готвят за още един труден сезон на борба с тъмнината и студа.

Въпрос на навик

Кварталът Бобровица, в североизточната част на Чернигов, близо до река Десна, понесе основната тежест в първите дни на пълномащабното нахлуване, докато руските войски напредваха.

Дори сега малкото хора, движещи се по улиците, минават покрай редици от повредени имоти. Оградите са скъсани и осеяни с дупки. Много домове са възстановени, но следи от ударите остават гравирани по стените им. Някои къщи лежат напълно сринати, без никаква надежда за ремонт.

Този район, характеризиращ се с едноетажни или двуетажни жилищни сгради, се отличава с 9-етажна жилищна сграда. Сградата е претърпяла серия от директни удари, причинявайки срутване на някои етажи в първите месеци на пълномащабната война.

Почти три години по-късно някои жители все още живеят там. И все пак местните жители казват, че кварталът бавно се изпразва, като все по-малко прозорци светят през нощта.

С нова вълна от прекъсвания на електрозахранването тази есен, кварталът вече се е сблъсквал с периоди, в които електричеството е било налично само за около половин час на ден. Без ток, жителите на горните етажи може също да загубят достъп до вода и отопление поради ниско налягане във водопроводните тръби.

Когато тъмнината обгърне района, се докарва водоснабдителна цистерна и се създава така наречената "точка на непобедимост“ - пространство, където хората могат да презаредят устройствата си, да се стоплят и да имат достъп до клетъчната мрежа и интернет по време на прекъсвания на електрозахранването.

Спомняйки си скорошните прекъсвания на електрозахранването, Наталия Кот, жителка на квартала, каза, че домът ѝ е бил без електричество почти два дни. След като е преживяла пълномащабното нашествие, тя каза: "Можеш да оцелееш във всяка ситуация.“

"Нашата улица може да се защити. Живеехме заедно в бомбоубежище (в началото на 2022 г.) и си помагахме“, каза Кот пред Kyiv Independent.

Рояци дронове се спускат към центъра на града

Разположението на Черниговска област близо до руската и беларуската граница прави активността на дронове често срещано явление. Само през октомври Русия изстреля над региона над 1700 дрона, според губернатора Чаус.

В същото време Русия модернизира своите дронове, за да ги направи по-устойчиви на украинската електронна война и способни да работят на височини, които могат да избегнат откриването на украинските радари. Някои от тези дронове се реят над регионалния център с часове, преди да се преместят към следващата си дестинация, да ударят цел или да бъдат прихванати от противовъздушната отбрана.

"Никой няма да сваля дронове директно над града – ние разбираме последствията“, каза Чаус и добавя: "Основната задача на противовъздушната отбрана е да прихваща дронове, когато се приближават към градските райони. Но предвид огромния им брой, това не винаги е възможно".

Пациентите в Черниговската регионална детска болница, разположена в сърцето на града, често чуват дронове, бръмчащи над главите им. Сградата често се тресе от ударните вълни на атаките срещу центъра на града, каза Татяна Лебедиева, генерален директор на болницата. Но с течение на времето чувството на страх започва да избледнява.

Оптимизъм

Жителите на Чернигов заявиха, че далеч не са оптимисти за предстоящата зима. Повечето се готвят за най-лошия сценарий: продължителни прекъсвания на електричеството, водата и отоплението.

Постоянните руски атаки срещу енергийната инфраструктура, които рязко се увеличиха в региона тази година, означават, че ремонтите сега отнемат много повече време. След удар руските дронове често продължават да кръжат над района, чакайки да атакуват отново веднага щом енергийните работници започнат възстановителни дейности.

"Това съоръжение беше разрушено вчера. Беше ударено два пъти, а днес дронове се върнаха, за да ударят отново“, каза Серхий Переверза, зам.-технически директор по нисковолтови мрежи в "Черниговобленерго“ АД, посочвайки напълно изгорял трансформатор.

На мястото на атаката с дрон в северната Черниговска област от трансформаторната подстанция са останали само овъглени метални рамки, осеяни с дупки, като димът все още се издига почти ден след удара.

Такива подстанции са от решаващо значение за енергийната инфраструктура на Украйна, тъй като разпределят електроенергия в регионите на страната. В същото време щетите по това оборудване удрят силно региона, предвид ограничения брой резервни единици и високата интензивност на ударите, каза Переверза.

"Имали сме случаи, в които до три подстанции са били повредени за един ден“, добави заместник-техническият директор.

Местните енергийни работници, работещи под постоянен риск от атака, управляват натоварването, но резултатът ще зависи от интензивността на бъдещите руски удари. Ситуацията с отоплението също остава несигурна...