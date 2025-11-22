Капитулация и предателство: Украйна беснее заради мирния план на САЩ

На фона на нарастващия натиск от Белия дом, Киев се бори с 28-точков мирен план на САЩ, който мнозина в страната възприемат като "капитулация“.

Украински активисти, законодатели, войници и ветерани предупреждават, че предложението може да засили позицията на Русия, което да доведе до по-нататъшен конфликт, а не до разрешаване – и не само на фронтовата линия, но и по улиците на Украйна.

Володимир Ариев, законодател от опозиционната партия "Европейска солидарност“, заяви, че изтеклият план изглежда е "план за капитулация и предателство“ и не отразява интересите на Украйна и ЕС. Той смята, че ако Зеленски го приеме, част от обществото ще го отхвърли, което може да доведе до вътрешен конфликт.

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп прекара месеци в безуспешни опити да доведе Русия на масата за преговори, последната версия на мирния план, изготвена от специалния пратеник на САЩ Стив Уитков и руския пратеник Кирил Дмитриев, изглежда показва, че Вашингтон в крайна сметка е застанал на страната на Москва, давайки на Киев дни да приеме неблагоприятно предложение.

Планът от 28 точки повтаря дългогодишните максималистични искания на Русия, наложени на Киев.

В обръщението си вчера Зеленски потвърди, че Украйна може скоро да се изправи пред труден избор – "или загуба на достойнство, или риск от загуба на ключов партньор“. Той добави, че Украйна ще си сътрудничи със САЩ и европейските партньори, за да предложи алтернативни предложения.

Законодатели в Украйна са на мнение, че Зеленски не може да продължи напред с предложения план.

"Цената за поддържане на диалога (със САЩ) не може да бъде суверенитетът на Украйна, който този план подкопава изцяло“, каза пред Kyiv Independent Ина Совсун, депутат от опозиционната партия "Голос“.

Нов опит на САЩ да наложат неизгодно мирно споразумение на Украйна идва на фона на най-големия корупционен скандал по време на президентството на Зеленски, който възмути обществеността. Ситуацията на бойното поле също остава все по-трудна, докато Русия продължава да унищожава енергийната инфраструктура на Украйна преди зимата, оказвайки още по-голям натиск върху украинския народ.

"(Изтеклият план) ще доведе само до възобновяване на войната на Русия срещу Украйна след няколко години, като Русия ще получи пауза, за да се възстанови и да подходи към следващата фаза на войната с много по-големи сили и ресурси“, каза Ариев.

Всички тези планове са насочени единствено към това Тръмп да иска да сложи край на тази война възможно най-бързо, която се оказа най-трудната за него, и да си осигури окончателния имидж на миротворец.“

Друг депутат от партия "Голос“, Андрий Осадчук, смята, че авторите на плана имат много "размито разбиране за правото, етиката, морала и международните отношения“.

"И следователно, това, което са изработили, няма шанс да получи подкрепа, нито от Украйна, нито от европейски партньори, без които аз вярвам, че всеки мирен процес е невъзможен“, каза Осадчук пред Kyiv Independent.

Планът е близо до руските искания

Високопоставен европейски дипломат, пожелал анонимност, определи 28-точковия мирен план като "ужасен“ и "подозрително близък до руските максималистични искания“. Както посочиха, това е "опасно“ както за Украйна, така и за ЕС.

"Всички наши партньори, и дори някои в САЩ, разбират, че това няма да завърши с мир. Това е просто пауза преди следващия етап от войната“, каза висш украински дипломат пред Kyiv Independent.

Любомир Дмитришин, 24-годишен ветеран и активист, споделя тяхното мнение. Той прави паралел с подписването на Минските споразумения от Украйна през 2014 г., които замразиха войната в Източна Украйна, но "в крайна сметка се превърнаха в още по-голямо бедствие“.

Едно от исканията на Русия е пълното изтегляне на украинските сили от Донецка област, опустошена от война от 2014 г. Според Зеленски, след четири години пълномащабна война, Русия е окупирала допълнителна една трета от Донецка област, като към август контролира от 67 до 69% от региона. Той каза, че на Москва ще са необходими още четири години, за да окупира напълно Донбас, част от който е Донецка област.

"Дори ако планът на Тръмп стане реалност, той няма да бъде нищо повече от гниещ мир“, каза Дмитришин и добавя: "Борих се в Донецка област, за да не я предам на Русия без бой като жертва".