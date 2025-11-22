Гърция е парализирана от лошо време: Дъждът продължава да вали

Лошото време, което засегна Западна Гърция от петък вечер, причини огромни проблеми, особено в районите на Илия, Айтолоакарнания и планинските райони на Янена.

Обилните валежи причиниха свлачища, нарушения на движението, наводнени домове и посеви, прекъсвания на електрозахранването и блокиране на десетки жители.

Характерна черта на мащаба на бедствието са огромните количества вода, паднали върху засегнатите райони. Както съобщава meteo.gr, в планинските райони на Янена и Арта са регистрирани над 400 тона вода на хектар - количество, почти еквивалентно на годишните валежи в Атина.

В съответствие с решение на Гражданската защита, общините Загори, Филиатес и Зирос първоначално бяха поставени в извънредно положение, а след това бяха последвани от други три общини на Епир - община Янина поради последиците от наводненията, община Георгиу Караискакис поради свлачища, причинени от обилни валежи и поривисти ветрове, и община Погони поради наводнения и свлачища, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Във Филипиада лошото време причини сериозни проблеми, с наводнени пътища и реки, къщи и автомобили, паднали стълбове и свлачища, докато дъждът продължава трети ден.

Филипиадската равнина беше наводнена, което доведе до щети по реколтата от киви. Районът получи голям обем вода поради замърсени потоци. Характерно е, че селата Клейсура и Амотопос бяха „разполовени“, тъй като пороите отнасяха материали и изкореняваха дървета от Ксировуни.

Над 400 милиметра дъжд са регистрирани в планинските райони на Епир през последните четири дни.

От Коница до Цумерка, Превеза, Теспротия и Арта, суровостта на лошото време остави своя отпечатък.

В община В. Цумерка се регистрират големи щети по инфраструктурата, тъй като яростта на водата, която преля реките, отнесе всичко по пътя си. Осигурителният мост в Арахтос претърпя сериозни щети, което направи невъзможно движението на автомобили и отряза провинциалния път Янена-Праманта.

Много села са недостъпни поради свлачища или свличания на пътната настилка, като същевременно има проблеми с електрозахранването и водоснабдяването. Екипите на общината се борят за отстраняване на щетите.

Интензивното лошо време, което засегна планинските части на община Метеора, причини значителни проблеми, главно по отношение на достъпността на селищата в района на Аспропотамос.

Община Метеора, в тясно сътрудничество с председателите на местните общности и регион Тесалия, незабавно се мобилизира и работи със строителна техника, за да се справи с последиците от екстремните метеорологични явления и да възстанови движението.

Общинската техника остана в пълна бойна готовност през цялата нощ, следейки развитието на лошото време и намесвайки се, където е необходимо.

Селата в Аспропотамос остават блокирани.

Проливният дъжд, който падна на Корфу, превърна пътищата в реки. От острова идват кадри на големи разрушения, като камъни, кал и отломки заливат пътищата.

Най-значителните проблеми са регистрирани в северната част на Корфу. Екипите на HEDNO са продължили с постепенното възстановяване на електрозахранването около Карусадес.

Общината и регионът искат в Корфу да бъде обявено извънредно положение.

Щетите бяха обширни и в определени райони беше обявено извънредно положение поради огромното количество вода, причинено от обилните валежи, които придадоха на много райони вид на блата.

Мащабът на разрушенията, които, както и във Филипиада, са огромни, като община Несторио и две други общини понесоха най-големи щети.

Много интензивните и продължителни валежи засегнаха голяма част от Западна и Северозападна Гърция през четиридневния период от 18 до 21 ноември 2025 г., което доведе до изключително високи кумулативни нива на валежи, главно в Епир.