Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за край на войната

Няма потвърждение от Русия дали ще се присъедини към преговорите

22.11.2025 | 16:05 ч. Обновена: 22.11.2025 | 16:40 ч. 31
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Украйна и САЩ започват преговори в Швейцария за начини за прекратяване на войната, заяви украински преговарящ в събота, след като Вашингтон изпрати на Киев план, който приема някои от исканията на Москва. Доналд Тръмп даде на Киев по-малко от седмица, за да одобри плана от 28 точки за прекратяване на близо 4-годишната война, който предвижда Украйна да отстъпи територия, да съкрати армията си и да обещае никога да не се присъединява към НАТО. 

„През следващите дни в Швейцария започваме консултации между висши служители на Украйна и Съединените щати относно възможните параметри на бъдещо мирно споразумение“, написа в социалните медии Рустем Умеров, който е в преговарящия екип на Украйна. „Това е още един етап от диалога, който се води през последните дни и е насочен предимно към съгласуване на нашата визия за следващите стъпки“, добави Умеров, който е бивш министър на отбраната, а сега е секретар на Съвета за сигурност. Преди това той ръководи няколко кръга преговори с Русия в Турция, които не доведоха до пробив. 

Този път Зеленски назначи своя главен помощник Андрей Ермак да ръководи екипа, съгласно президентски указ. В указа се казва, че в преговорите ще участват и „представители на Руската федерация“. Няма незабавно потвърждение от Русия дали ще се присъедини към преговорите.

Според агенция УНИАН преговорите ще се проведат още следващата седмица. 

На свой ред британската телевизия „Скай нюз“ твърди, че лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия са готови да отлетят да среща с Доналд Тръмп във Вашингтон. | БГНЕС, АФП

