Новини

Условията за туризъм в планините - все по-зимни и снежни

Във високите части има нова снежна покривка

24.11.2025 | 10:05 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Условията за туризъм в планините стават все по-зимни и по-снежни, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите са отрицателни, но времето е ясно, духа слаб, до умерен вятър. Във високите части, над 1800 метра, има нова снежна покривка, което прави терените доста хлъзгави, предупредиха от ПСС.

Над планините ще е предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около минус 2°. (БТА)

