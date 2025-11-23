Зеленски: Предложението на САЩ може да съдържа важни елементи за националния интерес на Украйна

Предложението на Съединените щати за прекратяване на войната в Украйна може да съдържа елементи, основани на украинската гледна точка и важни за националния интерес на страната. Това заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Той посочи в публикация в „Екс“, че украинската делегация вече е предала „кратка информация“ за резултатите от първите разговори с представители на ЕС и САЩ в Женева. По думите му работата продължава с основната цел, „очаквана от нашия народ – да се сложи край на кръвопролитието и войната“.

Паралелно с това американският президент Доналд Тръмп коментира, че украинските власти не са показали благодарност за усилията на САЩ, докато Европа продължава да купува петрол от Русия.

В своя публикация в „Трут сошъл“ той пише:

„Украинското ръководство не е изразило никаква благодарност за нашите усилия, а Европа продължава да купува петрол от Русия. САЩ продължават да продават огромни количества оръжия на НАТО за разпределение в Украйна.“

Изявлението идва на фона на срещата между американски, украински и европейски представители в Женева, посветена на преговорите за прекратяване на конфликта, пише БТА.