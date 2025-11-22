IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Велчев за бюджета: Населението намалява, а публичният сектор расте

Разходите растат по-бързо и излизат от контрол

22.11.2025 | 22:00 ч. 1
Генералният проблем на България и държавните ѝ финанси е, че разходите растат по-бързо и излизат от контрол. Това заяви в ефира на "Опорни хора" бившият финансов министър Милен Велчев.

В предаването той коментира Бюджет 2026 и ситуацията с "Лукойл". 

"Различни варианти на бюджета са възможни, но в ситуацията, в която сме, управляващите се боят от загуба на популярност, ако бъдат приети някои непопулярни мерки за задържане на разходите", посочи Велчев.

"Процентът от бюджета или от БВП, който отива за заплати, непрестанно расте. Броят на заетите в публичния сектор също расте, въпреки че населението като цяло намалява. Като се стига до абсурден предел - това означава един ден всички да работим за публичния сектор", каза гостът. 

Относно данъчните промени, заложени в проектобюджета, Велчев посочи: "Аз лично не смятам, че увеличението на данък "дивидент" е най-големият дефект в този бюджет. Не съм съгласен с увеличението на който и да е било данък. Но от 5% на 10% - това не е камъчето, което ще обърне колата".

"За съжаление, това създава по-голямо безпокойство от гледна точка на сигнала, който изпраща за готовността на това управляващо мнозинство да увеличава в следващите години и други, по-важни данъци", заключи бившият финансов министър. 

Целия разговор гледайте във видеото.   

Тагове:

бюджет Милен Велчев политика Bulgaria ON AIR
