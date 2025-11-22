Изтребител на Франция и Германия за 100 млрд. евро е "заседнал" на пистата

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц подновиха стремежа си за по-силна и по-автономна Европа тази седмица. Те призоваха за по-малко бюрокрация в технологиите, повече трансгранични партньорства като начинанието на парижкия фаворит в областта на изкуствения интелект Mistral AI със SAP SE и удвояване на усилията за стартиране на френско-германски отбранителни проекти, като например нов изтребител, пише Bloomberg.

Но службата няма кой знае какви успехи. През осемте години, откакто Макрон обяви поредица от отбранителни проекти с предшественичката на Мерц, Ангела Меркел, два бяха бракувани, един отложен за неопределено време, а два (включително гореспоменатия изтребител) бяха засегнати от вътрешни борби и забавяния. Съвместният проект за избягване на зависимост от компании като Amazon.com Inc. не се представи по-добре. Въпреки двойния натиск от Доналд Тръмп и Владимир Путин, старите навици трудно се изгубват.

Какво не е наред?

В края на краищата, самолетът Future Combat Air System (FCAS), подкрепян от Макрон като тест за доверието в Европа, би трябвало да е история на успеха. Той със сигурност е амбициозен: комбинация от изтребител от шесто поколение, дрон и бойни данни на стойност 100 милиарда евро (115,2 милиарда долара). Той отговаря на ясна нужда, като заместител на изтребителите Dassault Aviation SA Rafales и Eurofighter Typhoon, които са изправени пред пенсиониране през следващите три десетилетия: Европейският пазар възлиза на около 1045 самолета, според анализатори на Citigroup Inc. И има допълнителния бонус да бъде възможна европейска алтернатива на САЩ, чийто F-35 на Lockheed Martin Corp. се превърна в символ на геополитическо подчинение.

Проблемите започват, когато корпоративните конкуренти трябва да станат партньори

Шефът на Dassault Ерик Трапие и неговият колега от Airbus SA, Гийом Фори, си размениха доста остри думи, като първият се възмути от неравномерното разпределение на работата и предполагаемата липса на умения от германска страна. Фактът, че Rafale на Dassault има известен момент като „суверенна“ алтернатива на F-35 - като Украйна сега предвижда закупуването на 100 самолета - не помага за ограничаване на френските чувства за превъзходство по отношение на доказаното в бой оборудване. След като Airbus заявява, че Dassault може да напусне проекта, ако желае, френско-германските партньорства отгоре надолу, като FCAS, се превръщат в „брак на неудобството“ между коренно различни партньори, казва Кристиан Мьолинг, директор на мозъчния тръст Edina.

Старото решение, при което политическите лидери си сблъскват корпоративни ръководители, едва ли ще е достатъчно. Мерц и Макрон са на една и съща вълна, но между двамата съществува дисбаланс на силите, който влошава нещата. Макрон е омаловажена фигура, ръководеща бюджетна криза, която заплашва бъдещите разходи за отбрана – и сочи към потенциална победа на крайната десница на президентските избори през 2027 г. И докато Мерц има свои собствени проблеми, от икономически модел, който е капризен, до крайна десница, която се издига в социологическите проучвания, парите не са един от тях: годишният бюджет за отбрана на Германия се очаква да се удвои до около 162 милиарда евро в рамките на четири години. Споделянето на технологии и пари изисква доверие, което е в недостиг.

Може би е време да признаем, че настоящата структура не работи. Една от възможностите би била просто да се съгласим да не сме съгласни - вместо да насилваме рибата и птиците да се събират заедно, проектът FCAS може да бъде преработен като оперативно съвместима система за данни, която позволява на Dassault да построи свой собствен самолет, нещо, в което очевидно е добър. Като алтернатива, Европа би могла да преразгледа начина, по който се разпределят проектите, като се съсредоточи върху уменията на доставчиците, а не върху националността на това кой влага парите. Докато възнагражденията от договорите за отбрана са насочени към националните избиратели и националните бюджети, личният интерес ще остане доминиращ, казва Улрике Франке, старши политически сътрудник в Европейския съвет по външни отношения.

Залогът е висок. Да се ​​позволи провал на проект като FCAS очевидно би изпратило доста плачевен сигнал в момент, когато САЩ използват F-35, за да наклонят баланса на силите в Близкия изток, или когато нахлуванията на дронове са се превърнали в почти ежедневно явление в Европа. Това би означавало и пропускане на поредна революция в отбранителните технологии. Но от друга страна, политическите призиви започват да звучат като Питър Пан: Затвори очи, пожелай си и може би ще полетиш. Без по-сериозни усилия за инвестиране в начина, по който са структурирани партньорствата, очаквайте още турбуленции напред.