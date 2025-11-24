IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Желязков назначи д-р Калина Милушева за изпълнителен директор на БАБХ

Досега тя оглавяваше Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград

24.11.2025 | 10:53 ч.
Снимка: БГНЕС

Със заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщиха от правителствената информационна служба.

От 2024 г. до момента д-р Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел „Контрол на храните“ на ОДБХ - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.

Д-р Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.

До назначението на Милушева се стигна след внезапната смърт на предишния ръководител на институцията д-р Светлозар Патарински в началото на ноември.

Калина Милушева БАБХ
