Китай мобилизира армада от цивилни кораби за нахлуване в Тайван

Китай мобилизира флотилия от граждански кораби, които биха могли да помогнат при евентуална инвазия на Тайван – мисия, която би могла да надмине десанта в Нормандия по време на Втората световна война. Китай разработва конкретни планове за инвазия, казват експерти по военноморско дело, и репетира нови техники, целящи да ускорят десантирането на войски и оборудване на плажа, в опит да преодолее защитниците на Тайван, пише Ройтерс.

Сигналите от транспондерите на корабите показват, че те спират в няколко пристанища по пътя към плажа за десант, но облачността затруднява сателитните изображения на тези спирки, което прави трудно да се разбере какво се случва там.

През мъглата сателитът заснема товарен кораб, който разтоварва превозни средства директно на плажа, използвайки прикачената си рампа. Превозните средства са подредени на палубата, а поне едно от тях е на пясъка. Ройтерс е първата агенция, която публикува сателитни снимки на граждански товарни кораби, които акостират на плажа по време на учение за амфибийно десантиране на Китайската народна освободителна армия.

Тези кораби са подобни на военните десантни кораби, широко използвани по време на Втората световна война и след това. Гражданските версии, с дължина около 90 метра, са евтини, многобройни и широко използвани от търговските превозвачи в Китай.

С рампа, отворена палуба и малка газене – дълбочината на кораба под водолинията – те могат да доставят голямо разнообразие от товари на плажове без пристанищни съоръжения.

На запад четири тесни правоъгълни плавателни съда се приближават към брега. Те съответстват на изображенията на самоходна временна пристанищна система, която за първи път беше забелязана при подобни учения в началото на 2020-те години, когато беше използвана за десантиране на превозни средства на плажове.

Експерти, които проследяват тази „сенчеста флота“, спекулираха в доклад на Военноморското училище на САЩ от 2025 г., че има технически проблеми с тази система от кейове, тъй като тя не е била забелязвана след 2023 г. Снимката показва, че тя отново е в действие.

Си не спомена Тайван в речта си след парада, но установяването на контрол над острова е първостепенна цел за китайския лидер и неговата управляваща комунистическа партия. Китай разглежда демократично управлявания Тайван като част от своята територия и никога не се е отказал от използването на сила, за да поеме контрола над острова. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Китай, като заявява, че само жителите на острова могат да решават своето бъдеще.

​​Стремежът на Китай да превземе Тайван е в центъра на засилващата се конкуренция между Пекин и Вашингтон за доминиране в Азиатско-тихоокеанския регион.

В началото на този месец Китай напомни за нарастващата си военноморска мощ с пускането в експлоатация на третия си самолетоносач, 80 000-тонния „Фудзиан“, който според военноморски експерти е по-голям и много по-модернизиран от двата самолетоносача, които вече са в експлоатация. От малките атоли в дълбините на Тихия океан до стратегическите архипелази на Япония и Филипините, Китай и САЩ се подготвят за потенциално съдбовно сражение.

„Въпросът с Тайван е чисто вътрешна работа на Китай и как да бъде решен е изцяло въпрос на китайския народ“, заяви външното министерство в Пекин в отговор на въпроси. Китай е готов „да преследва перспективата за мирно обединение, но никога няма да позволим на никого или на никаква сила да отдели Тайван от Китай по какъвто и да е начин“, заяви министерството.

Арсеналът от оръжия, показан по време на парада на Си, включваше амфибийни бойни машини, които биха били от решаващо значение за завземането на контрола над Тайван. Ройтерс наблюдава и граждански кораби, които товарят подобни амфибийни бойни машини по време на тазгодишните военноморски учения.

С флота от тези граждански кораби, набрани да служат редом с най-голямата военноморска сила в света, Китай може да използва пълния обхват на своята огромна морска мощ при подготовката за атака срещу Тайван. Китайската народна освободителна армия има законно право да поема контрола над граждански кораби за военни цели.

Начинът, по който Китай използва граждански товарни кораби в ученията през това лято, е „значителна промяна“ в посока на способността да превозва достатъчно войски, оборудване и провизии до плажовете на Тайван като част от инвазия, каза Томас Шугарт, бивш офицер от американската подводница, който следи отблизо китайския флот.

Гражданските кораби на Китай са продукт на огромната му търговска корабостроителна индустрия, която обслужва клиенти от цял свят. За по-малко от три десетилетия корабостроителниците на Китай са построили най-голямата военноморска флота в света и сега представляват около 53% от световното корабостроене. За сравнение, САЩ представляват 0,1%.

Тази огромна търговска флота би била от решаващо значение при пълномащабна инвазия на Тайван,

операция, която по мащаб и сложност би могла да надмине десанта в Нормандия по време на Втората световна война.

Разбира се, напредъкът на Китай в областта на обучението, тактиката и оборудването не би гарантирал успех. Завладяването на острова би било огромно предизвикателство за десантните сили, които се качват на борда от китайското крайбрежие. Водите в Тайванския пролив често са коварни, с бури, бурни морета, силни приливи и мъгла. Високи планини се простират по по-голямата част от източното крайбрежие на Тайван, а малкото по-подходящи места за десант на гъсто населеното северно и западно крайбрежие, най-близо до Китай, са известни от десетилетия, което позволява на военните на острова да се подготвят за тяхната защита.

Китай ще трябва да реши много тактически предизвикателства, преди да може успешно да нападне Тайван, каза Дж. Майкъл Дам, бивш офицер от военноморското разузнаване на САЩ и старши научен сътрудник в Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“.

„Само защото една сила може да демонстрира способност да направи нещо веднъж в рамките на един ден, не означава, че може да го прави ден след ден“, каза той.

Според тайвански и американски военни експерти китайската армия разполага с достатъчно кораби и десантни съдове, за да превози около 20 000 войници и тяхното оборудване през пролива в първата вълна на десанта. Тези експерти изчисляват, че НОАК ще трябва да разположи от 300 000 до 1 милион или повече войници, за да подчини защитниците на острова. Тези сили ще трябва да бъдат подкрепени с доставки на провизии и амуниции – оттук идва и нуждата от армада от граждански кораби.