Русия с масиран удар по Харков, поне четирима загинали

17 души са ранени при въздушната атака

24.11.2025 | 10:38 ч. 11
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Четирима души са убити, а 17 са ранени при руски атаки с дронове във втория по големина град в Украйна Харков, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

„Има масирана атака срещу Харков“, написа снощи в Телеграм кметът на града Игор Терехов.

Той съобщи, че четирима души са загинали, а 17 са ранени.

Според ръководителя на областната военна администрация Олег Синегубов сред ранените има две деца на възраст 11 и 12 години.

Ройтерс посочва, че на шест места в града са регистрирани 15 удара.

Град Харков, който се намира на 30 км от границата с Русия, устоя на руските опити за превземане и оттогава е честа мишена за руски удари от въздуха.

Същевременно ръководителят на областната администрация на Днепропетровск съобщи, че двама души са загинали при руски удар в град Марханец.

