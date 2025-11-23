IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

Урсула фон дер Лайен: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила

Hито армията й да бъде намалявана, категорична е тя

23.11.2025 | 17:30 ч. 59
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Границите на Украйна не могат да бъдат променени със сила, армията й не може да бъде намалена, което я прави уязвима за атака, а Европейският съюз трябва да има централна роля в мирното споразумение за Украйна, заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс.

Днешното изявление на Фон дер Лайен идва, докато висши служители от САЩ, Украйна и съветници по националната сигурност от Франция, Великобритания и Германия провеждат преговори в Женева, за да обсъдят проекта на Вашингтон за план за прекратяване на войната в Украйна.

„Всеки надежден и устойчив мирен план трябва преди всичко да спре убийствата и да сложи край на войната, без да посява семената за бъдещ конфликт“, заяви Фон дер Лайне в изявление.

Свързани статии
урсула

„Ние се споразумяхме по основните елементи, необходими за справедлив и траен мир и суверенитет на Украйна. Нека подчертая три от тях. Първо, границите не могат да бъдат променяни със сила“,каза тя. „Второ, като суверенна нация не може да има ограничения върху въоръжените сили на Украйна, които биха оставили страната уязвима за бъдещи атаки и по този начин биха подкопали европейската сигурност“, се казва в изявлението. „Трето, централната роля на Европейския съюз в осигуряването на мир за Украйна трябва да бъде напълно отразена. Украйна трябва да има свободата и суверенното право да избира собствената си съдба. Те са избрали европейска съдба“, заяви Фон дер Лайен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

урсула фон дер лайен Украйна Русия
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem