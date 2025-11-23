Части от Русия вече не могат да плащат на войниците си

Якутия временно е спряла плащанията към руския военен персонал поради недостиг на регионалния бюджет и невъзможност да се прогнозира търсенето, според регионални служители.

Финансовият министър на Република Саха (Якутия) Иван Алексеев потвърди спирането на плащанията по време на местно телевизионно предаване на 21 ноември.

Той посочи трудности при прогнозирането на броя на лицата, които ще се нуждаят от средствата, като заяви:

"За съжаление, наистина се намираме в такава ситуация. Въпреки това, правителството е свършило работата, необходимите средства са намерени и в следващите дни ще бъде издадена заповед, така че всички плащания да бъдат извършени."

Алексеев не уточни кои плащания са засегнати. Според Yakutsk Online, републиката беше отделила до 2,6 милиона рубли (около 29 000 долара) за всеки договорно нает войник, като средствата бяха разпределени между федералния (400 000 рубли – 4500 долара), регионалния (1,8 милиона рубли – 20 000 долара) и общински бюджети (400 000 рубли – 4500 долара).

Допълнително обезщетение в размер до 750 000 рубли (около 8300 долара) се предлагаше за наранявания и 1 милион рубли (около 11 000 долара) в случай на смърт.

Към края на септември 2025 г. регионалните бюджети на Русия отчитат кумулативен дефицит от 724,8 милиарда рубли (около 8,1 милиарда долара), което е обратно на излишъка от 472,1 милиарда рубли (5,3 милиарда долара), отчетен към същия момент през 2024 г. Към този момент общо 68 региона са с дефицит, което е увеличение спрямо 45 през предходната година.

През октомври регионалните правителства в Татарстан, Чувашия, Марий Ел и Белгород намалиха плащанията за наборници, а други отмениха изцяло допълнителните бонуси.

В Татарстан еднократният бонус при подписване на договор е спаднал от 2,7 милиона рубли (30 000 долара) на 400 000 рубли (4500 долара). В Санкт Петербург губернаторският бонус от 1,6 милиона рубли (17 800 долара) е бил напълно премахнат.

По-рано корабостроителницата в Ярославъл – един от основните производители на военни кораби в Русия – спря изплащането на заплатите на 850-те си служители поради забавяне на финансирането от Министерството на отбраната. Заплатите са замразени от края на септември, като ръководството обвинява блокираните сметки и неплатените държавни договори. Заводът, който произвежда десантни и патрулни кораби, е подложен на засилени санкции от Запада от 2019 г. насам, което допълнително ограничава дейността му.