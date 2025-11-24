Шофьор загина при инцидент със самозапалил се товарен автомобил

Шофьор е загинал при пътен инцидент със самозапалил се товарен автомобил до хасковското село Горно Войводино, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Сигналът за инцидента е получен в 05:05 часа тази сутрин.

На входа на селото влекач е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавка и се е самозапалил. От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.

Образувано е досъдебно производство.