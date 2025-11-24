IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 37

Шофьор загина при инцидент със самозапалил се товарен автомобил

Катастрофата е станала до хасковското село Горно Войводино

24.11.2025 | 10:24 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор е загинал при пътен инцидент със самозапалил се товарен автомобил до хасковското село Горно Войводино, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково. 

Сигналът за инцидента е получен в 05:05 часа тази сутрин. 

На входа на селото влекач е излязъл от платното по посоката си на движение, обърнал се е странично в канавка и се е самозапалил. От пламъците в кабината е починал 33-годишният водач, който е от град Раковски.

Образувано е досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

загинал шофьор катастрофа камион ОДМВР-Хасково село Горно Войводино
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem