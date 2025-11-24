И Лондон обмисля въвеждане на туристическа такса

Кметът на Лондон предпазливо приветства съобщенията, че ще наложи туристически данък на посетителите, пренощуващи в столицата на Великобритания, пише BBC.

Очаква се канцлерът Рейчъл Рийвс да даде на сър Садик Хан и други градски ръководители правомощията да направят това чрез Закона за английската деволюция и овластяване на общността, който в момента се разглежда от парламента.

Хан гласовито призовава за децентрализиране на тези правомощия, като оценките сочат, че туристическият данък в Лондон може да донесе до 240 милиона паунда годишно.

През 2024 г. Лондон е регистрирал 89 милиона нощувки

В момента Англия е единствената страна сред Г-7, където националното правителство възпрепятства местните власти или кметовете да прилагат туристически такси.

Шотландия и Уелс наскоро въведоха различни видове данъци върху посетителите, пренощуващи в столицата, като местните власти в Шотландия могат да определят свой собствен данък като процент от дневната сметка за настаняване.

От 2026 г. уелските власти ще могат да събират по 1,30 паунда на нощувка от посетителите.

Как би работило това в Лондон?

Властите на Голям Лондон (GLA) наскоро поискаха от мозъчния тръст Centre for Cities да проучи обещаващи области за по-нататъшна децентрализация в столицата.

В брифинг, публикуван миналата седмица, авторите отбелязаха, че съществуват три вида туристически такси в основните градове на Г-7 – Париж, Мюнхен, Милано, Торонто, Ню Йорк и Токио.

Ню Йорк и Торонто налагат процентни такси върху престоите, като първият набира 493 милиона паунда всяка година със средна цена от 14,86 паунда на нощувка на посетител.

Токио има единна фиксирана такса за всички резервации, която набира само 35 милиона паунда, въпреки че японската столица има най-голям брой нощувки от всички основни градове.

Във Франция и Италия плащаната сума зависи от местоположението, вида на настаняването и официалния рейтинг на хотела.

Авторите предполагат, че Лондон би бил по-подходящ за система с процент или фиксирана такса, тъй като Великобритания „липсва задължителна национална система със звезди за хотели, присъстващи във Франция и Италия“, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Какво би спечелил Лондон?

GLA по-рано през 2017 г. изчисли, че такса от 1 паунд на ден, включително международни посетители, може да набере 91 милиона паунда, а такса от 5% може да набере 240 милиона паунда.

Брифингът на Центъра за градове също така заключи, че „Лондон е малко вероятно да види значителен спад в посетителите, ако въведе такса със ставка, сравнима с тази в други големи градове“.

Това се дължи на изследвания, показващи, че посетителите са по-малко чувствителни към таксите в по-популярни дестинации.

Центърът за градове предполага, че ако се приложи ефективно, туристическата такса би стимулирала както икономическия растеж, така би подобрила инфраструктурата и бизнес средата в Лондон.

Кметът, който ще има контрол върху данъчната ставка и използването на приходите, ще може да намалява или увеличава ставките по-бързо в отговор на моделите на посетителите, се казва в доклада. Той цитира Торонто, който увеличава своите такси преди Световното първенство по футбол следващата година в Северна Америка.