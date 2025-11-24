Летете изгодно с "България Еър" до 11 европейски дестинации през 2026 г.

Националният авиопревозвач обявява промоционална кампания в края на ноември, чрез която всички пътешественици може да посетят 11 европейски дестинации през 2026 г. Новата година може да започне отлично с френска закуска в Париж, обяд в Брюксел, вълнуващ следобед в Прага, посещение на Мадрид, концерт в Берлин, разходка из Амстердам или стилна вечеря в Рим.

Само до 8 декември 2025 г. може да се възползвате от специални цени на кампанията „Black Flyday“ на „България Еър“ за резервации на полети в първите три месеца на новата година. Полетите, включени в предложението са в икономична и бизнес класа до/от Атина, Рим, Прага, Берлин, Франкфурт, Лондон, Цюрих, Мадрид, Брюксел, Париж, Амстердам и Тел Авив. Цените, които са с до 35% отстъпка в специалното предложение важат и за билети за двупосочни пътувания до 11-те забележителни града с богата култура и визия. Периодът за провеждане на пътуванията на промоционалните условия е от 15 януари до 31 март 2026 г.

Тарифите за еднопосочен полет от София до Атина и Рим в кампанията започват от 69 евро / 134,95 лв., а двупосочни билети до италианската столица може да се вземат за 138 евро / 269,90 лв. В цената на билета в икономична класа са включени безплатен check-in преди полета, 10 кг ръчен багаж на борда, както и допълнителна лична вещ - дамска чанта или лаптоп. Пътниците също така получават безплатен кетъринг по време на полета, включващ кафе, топли и студени напитки, сандвич и шоколадче.

Бизнес класата предлага повече комфорт, персонално внимание и лично пространство за взискателните пасажери на цени от 239 евро / 467,44 лв. до столиците на Гърция, Италия и Чехия. Тарифата в бизнес класа на полетите до 11-те европейски дестинации в промоцията включва 2 броя ръчен багаж до 15 кг, 2 броя регистриран багаж до 32 кг всеки, приоритетен check-in и качване на борда, както и забележително 4-степенно меню.

Кампанията на националния авиопревозвач под надслов „Лети на още по-ниски цени“ е отлична възможност за реализиране на мечтаните пътувания до нови или любими европейски дестинации в началото на новата 2026 година.

Открийте забележителните места на Стария континент, създайте си спомени с близки на сърцето ви хора, посетете концерт, спортно събитие или изложба и не забравяйте да се поглезете с дълго чакана ваканция.

Повече информация за условията на кампанията и график на полети може да откриете на www.air.bg. Резервации могат да се направят чрез официалния сайт, мобилното приложение на националния авиопревозвач, в офисите на компанията в страната и чужбина, както и през партньорските агенции.