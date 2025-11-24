Участъкът при Гара Скутаре - ново жп трасе, с възможност за движение със скорост до 160 км/ч

Железопътната гара Скутаре, само на 20 минути от Пловдив, е част от проекта за развитие на железопътен възел Пловдив, който се реализира по механизма "Транспортна свързаност 2021-2027".

Обектът е ключов за модернизацията на линията Пловдив - Бургас, осъществявана с европейско финансиране, като основният акцент е подобрената транспортна свързаност и по-бързо, безопасно придвижване за пътниците..

Общата стойност на дейностите в този участък е близо 300 млн. лева, а срокът за завършване е юли 2026 година.

На място пристигна и представител на Европейската комисия - Андреас фон Буш, заедно с представители на български институции, за да инспектират напредъка по строителството и да разгледат предложения за нов участък, който да бъде включен в програмата за финансиране.

"В момента се намираме на гара Скутаре, която е част от проекта "Възел Пловдив". Срокът за завършване на всички дейности по последната работна програма, която е актуализирана въз основа на всички фосмажори, които са се случили, е юли 2026 година", каза генералният директор на НКЖИ инж. Александър Вецков.

"Трябва да дойдем да си честитим изцяло новите трасета в този участък", допълни инж. Вецков.

Проектът предвижда изграждане на изцяло ново жп трасе, с възможност за движение на влаковете със скорост до 160 км/ч, нова контактна мрежа, надлези за автомобили и пасарелки за пешеходци, които ще гарантират пълна безопасност при преминаване.

"Трябва да бъде с четири коловоза, за пешеходците е осигурена пасарелка, която може да се види, а за автомобилите има надлез от страна на Бургас. Този прелез ще бъде затворен и на негово място ще бъде изграден надлез", поясни инж. Вецков.

Специалният интерес на Европейската комисия беше насочен към трасето между Скутаре и Филипово - участък, който все още не е включен в програмата, но страната ни настоява да се финансира със спестени средства.

"В идейния проект не се предвиждат отчуждителни процедури, което ни гарантира, че можем да изпълним в срока на допустимост цялото трасе и да затворим кръга на "Възел Пловдив" - отвсякъде да е с модерна инфраструктура и железопътна инфраструктура", подчерта още генералният директор на НКЖИ.

Целта е ясна - повече бързина, повече сигурност, по-добри условия за пътниците и бизнес.

"Комисията подкрепя железопътните проекти в България. Железниците са екологични и безопасни, имат ключова роля за свързаността. Радваме се да видим напредъка. Железопътният транспорт е устойчив", заяви Андреас фон Буш от Европейската комисия.

