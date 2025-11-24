Проф. Милена Лазарова: Дисциплини с ИИ в ТУ-София има от 90-те години

Изкуственият интелект (AI) съществува отдавна. Техническият университет-София тази година навърши своята 80-годишнина. През всички тези години са се случили много промени - в технологиите. Навлизането на изкуствен интелект е нещо, което Техническият университет има грижата да посрещне стратегически. Това каза зам.-ректорът по учебна дейност и акредитация проф. д-р Милена Лазарова в "България сутрин".

Тя сподели две насоки на университета в тази връзка.

"От една страна, това са правила, норми, политики за прилагането изкуствения интелект в университета, които са в унисон с европейските и световни регулации, а от друга страна, е важно да подкрепяме преподавателите и студентите. Изкуственият интелект е инструмент, мощен, сложен и все още се развива. Тук е ролята на университета да осигури ценностната система, спрямо която ще се използва AI", обясни проф. Лазарова пред Bulgaria ON AIR.

"Тази година приехме политики, които регламентират както академичния, така и административния състав, студентите и докторантите. Следва да се предприемат и мерки за етичното използване на AI, т.е. какво е правилно, докъде е правилно. Изкуственият интелект присъства в Техническия университет много отдавна. Още от 90-те години в учебните програми и планове съществуваха дисциплини, които се занимаваха с изкуствения интелект", подчерта тя.

Предстои да се дипломират първите студенти, които се обучават в специалността "Интелигентни системи и изкуствен интелект", която е стартирала преди няколко години.

"Имаме множество други специалности, в които конкретни дисциплини обучават студентите как да използват изкуствен интелект. Имаме богат опит и в научни изследвания. Университетът има активна и богата научна дейност. Университетът внедрява научни изследвания. Изкуственият интелект не може да замени преподавателите. Може да бъде инструмент, който може да бъде полезен, но ние трябва да определим докъде и по какъв начин", обобщи проф. Лазарова.

Техническият университет участва в изграждането на няколко големи мащабни проекти - три центъра за върхови постижения, два центъра за компетентности.