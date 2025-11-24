Смъртоносна тактика: Русия пуска „венчелистчета“ с дронове в Херсон

В училището в Херсон се виждат плакати, подобни на тези, които могат да се намерят във всяка институция в Западна Европа. Един от тях информира за увеличаването на „алергиите“ в края на есента. Втори предупреждава за възможна „епидемия от кърлежи”. Но до тези плакати се вижда и друг, който отразява отчуждената реалност, с която ежедневно се сблъскват над 60 000 жители, които продължават да живеят в този град, и особено децата, пише El Mundo.

„Внимание: врагът минира дистанционно територията на Херсон”, гласи надписът. Това са „мини листенца“, добавя той. „Ако видите мина, спрете веднага. Върнете се по стъпките си. Пазете спокойствие; ако се паникьосате, може да не видите други мини“, продължава текстът. Последната част е насочена към родителите: „Поради необичайния си размер и вид, децата често ги бъркат с играчки“.

Ирина Кортинук признава, че учебните заведения за най-малките трябва да се занимават с преподаване на математика или история, но в обекта, който управлява, са добавени седмични уроци за децата, в които се обучават за заплахата, която представляват „петалните мини“, и непрекъснатите атаки на руски дронове в този град в южната част на Украйна.

Олеса Мартинова, майката на 13-годишния Арсени, не се съмнява, че тези уроци са допринесли за това, че синът й не е претърпял по-големи травми, след като на 1 септември колелото му е стъпило върху едно от смъртоносните „листа“. Той не изгубил самообладание и успял да се укрие в дома на баба си, избягвайки дузината устройства, които полицията намери по-късно на същата улица.

Случаят, който Арсени преживя през септември, е част от нарастващия брой подобни инциденти, регистрирани в Херсон през последните месеци, където руските безпилотни самолети изглежда са добавили нова вариация към така наречените човешки сафари, които провеждат от миналата година: миниране на улиците и достъпите до жизненоважни съоръжения.

Под постоянния натиск на руските безпилотни летателни апарати, всяка среща с местните власти изисква секретност, която напомня на сценарий от филм. Срещите се насрочват в последния момент и винаги на неочаквани места.

Военният губернатор на Херсон, Олександър Прокудин, се появява внезапно в заседателната зала, която се отваря само за разговор с журналиста.

Прокудин обяснява, че минирането на града е причинило три смъртни случая – включително едно дете – от началото на годината и най-малко 67 ранени.

Русия засява Херсон с миниатюрни мини във формата на листенца, за да всее страх сред населението

Херсон е чисто и просто в шок. Колите се движат с бясна скорост. Тези, които остават паркирани, винаги търсят убежище под дървета или покриви. Пешеходците следват същата динамика. Те вървят, търсейки подслон под клоните или близостта на безбройните бетонни укрития, инсталирани по пресечките.

Изгорелите шасита на автомобили, които се виждат по някои булеварди, са доказателство, че бързането не гарантира оцеляването. Дроновете винаги са по-бързи.

Нетипичната реалност, която градът понася от няколко години, не се отразява само в градския пейзаж. Миналият четвъртък адвокатът и режисьор на документални филми Олексий Сандаков организира изложба с рисунки, които беше поръчал на почти 200 деца от близо 4000-те, които все още живеят в метрополиса.

Когато децата поставиха своите творения на масата, изображенията, които отразяваха, бяха много далеч от котенцата, цветята или пасторалните пейзажи, които биха нарисували техните връстници в Испания. Тук виденията на малките са почти винаги едни и същи: дронове, танкове и ракети, атакуващи жилища; или горящи къщи.

Есента е запълнила улиците с листа, подчертавайки заплахата, която представляват „петалните мини“ – пластмасови устройства с размер по-малък от 13 сантиметра, чиято форма и цвят много приличат на тези, които са паднали от дърветата.

Съвпадайки с този период от годината, руснаците са увеличили изстрелването на PFM-1 (техническото им наименование) в Херсон, въпреки че употребата им е забранена от Конвенцията от Отава от 1997 г., което е накарало организации като „Амнести Интернешънъл“ да поискат тези действия да бъдат считани за ново военно престъпление, което да се добави към дългия списък, който Москва съхранява.

Последният случай от този тип е регистриран на 13-ти, когато дроновете на Москва отново „посяха“ булевардите на града с PFM-1, което доведе до няколко инцидента, в резултат на които един полицай загуби крак, а две линейки бяха повредени от експлозиите.

Людмила и екипът й имаха късмет. Когато слязоха от линейката, не се натъкнаха на останалите взривни устройства, които бяха разпръснати из цялата зона. Това не успя да избегне друг екип от медицински работници, чиято кола също взриви PFM-1 две часа по-късно.

Украинката не е единствената, която твърди, че руснаците хвърлят „петало“ в близост до местните болници. Ина Холоняк, директор на Детската болница в Херсон, твърди, че работниците в нейния комплекс са открили многобройни лепсток разпръснати точно на входа на комплекса „на няколко пъти, последният път само преди месец“.

Откритите пространства, които свързват различните отделения на болницата „Лучански“, също са покрити с мрежи

От началото на годината Виталий е трябвало да оперира десетина пациенти, засегнати от вече трагично известните лепсток. Само един от тях е успял да спаси крака си.

В края на миналата година Виталий трябваше да ампутира и десния крак на Олена Семенхина. Тя е кмет на Садове, село, разположено на 22 километра от Херсон.

От 13 ноември Олена не е могла да се върне в селото си. След 7 месеца възстановяване и получаване на протеза, 46-годишната служителка прекарва времето си като отговорник на центъра за помощ, който разпределя хуманитарна помощ за стотиците разселени от това село, които са били принудени да избягат в градската част на Херсон, поради постоянния тормоз от дроните на вражеската страна.

Тя беше една от първите жертви на петалото. Това се случи, когато се опита да спаси служител на общината, който беше ранен от граната, хвърлена от безпилотен летателен апарат.

Ако използването на дронове за миниране на Херсон с FPM-1 все още не е широко разпространено, в Садове то е постоянно явление от лятото на миналата година. Олена казва, че в гробището са намерили мъртъв местен жител, изкървен и заобиколен от „петъла“.

Откакто е ранена, тя не е могла да се върне в Садове, но продължава да поддържа ежедневен контакт с упоритите, които отказват да напуснат мястото.

Хора като 42-годишният Димитри, който против волята си е станал „експерт“ в разглобяването на ужасяващите устройства, макар и с повече от съмнителен метод.

„Поставям дрехи отгоре. Поливам ги с бензин и им запалвам огън. Това ги кара да експлодират“, обяснява той, докато разговаря по телефона, свързан от Олена. „Руснаците хвърлят мини на входа на селото и това ни пречи да получим помощ. Правя го, за да отворя път. Чуваш ги да летят всяка нощ и чуваш шума от мините, които падат на земята“, твърди той.

Както всяка сутрин, общинските служители, ръководени от 44-годишния Олег Франасинк, се качват на ескалаторите, за да почистят от листа мрежите против дронове, разположени по местните булеварди.

Не става въпрос само за почистване. Не е необичайно служителите да намират експлозиви и дори дронове, заклещени в мрежата. Олег показва последните устройства, които са намерили преди няколко дни. Това не са петъла, а някакъв вид импровизирани гранати.

На малко разстояние, в подземието на институцията, в която работи Ирина Кортинук, в този час се намират почти десетина жени, които въпреки експлозиите на повърхността са решили да присъстват на нова сесия по йога.