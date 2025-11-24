"Подкрепа" поиска от премиер и НС 20% увеличение на заплатите в държавни агенции

Определяме като крайно недостатъчно предвидените средства в размер на до 5% за увеличение на възнагражденията за работещите в част от държавната администрация, които са разписани в проектите на Закона за държавен бюджет и Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Това се посочва в писмо на Синдиката на административните служителите „Подкрепа“ до министър-председателя Росен Желязков и Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание с исканията на работниците и служителите на Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Агенция по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция за социално подпомагане, членуващи в синдиката. Писмото е публикувано на сайта на Конфедерацията на труда „Подкрепа“.

„Недостатъчното финансиране за персонал в редица администрации доведе до силно напрежение сред служителите, като в момента в много от тези структури протестните действия вече са факт и продължават да ескалират“, казват от САС „Подкрепа“. Оттам настояват за 20% ръст на възнагражденията - за НСИ това са 3,6 млн. евро, за НОИ 14,5 млн. евро, за Агенция по заетостта - 9,5 млн. евро, за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ - 2,6 млн. евро и Агенция за социално подпомагане - 19 млн. евро.

От САС „Подкрепа“ подчертават, че тези администрации изпълняват ключови обществени функции.

Преди дни работещи в НСИ и НОИ излязоха на протест в страната.