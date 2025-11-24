Бавят се плащанията на компенсациите за частни забавачки в София

Mножество родители сигнализираха за забавяне в изплащането на компенсациите за частни детски ясли и градини в София.

"Не за първи път през тази година се случва подобно забавяне. Затова няколко пъти дадохме знак, че държавата трябва да помисли за скъсяване на пътя за компенсации. Те минават през две постановления на Министерския съвет (МС) - на министъра на здравеопазването и министъра на образованието. Те трябва да бъдат одобрени от МС, след което да тръгнат към общината и тя да ги разпредели към районите", обясни специално за зрителите на Bulgaria ON AIR Десислава Желязкова - директор на дирекция "Образование" в Столичната община (СО).

"На 30 октомври е минало постановлението на МС, но чак в петък, 21 ноември, идва писмото на МФ, с което информират общината какви ще са средствата и кога ще ги получат. В петък все още не виждахме средствата по сметките. Колегите започнаха да правят насочванията по районите, така че днес парите да отидат по районите", съобщи гостът на "България сутрин".

Според директора на дирекция "Образование" в СО може със Закона за бюджета парите да бъдат дадени на общините по сметки от предходната година, след което те отново ще представят отчет.

Така, по думите на Желязкова, парите ще стигат по сметките на родителите в рамките на седмица-две след приключване на срока.

"Поне да ги дадат по бюджетите на двете министерства и да си спестим този път на всеки два месеца. Така утежняваме и работата на МС. Министърът на образованието знае за проблема и самият той бе казал, че ще предложи промяна. В последния вариант на бюджета по-скоро не са заложени в общините. Ако са ги заложили в министерствата, би било добре", каза още гостът от Столична община.

"580 лв. е размерът на компенсацията през тази година за всеки месец. Трябва да получат за два месеца - 1160 лв. Големият проблем е, че често частните ясли, градини и центрове искат предплащане за три месеца, за шест месеца, за година. Има немалко случаи, в които частната градина и ясла е избор. Тези 580 лв. са доста по-малко от това, което държавата дава за отглеждане на дете в общинска градина или ясла", коментира Желязкова.

Според нея е много важно яслите и градините да бъдат с един принципал и това трябва да бъде министърът на образованието и науката.

Персоналът трябва да бъде повече с педагогическа насоченост, отколкото със здравна такава, на мнение е Десислава Желязкова.

Тя добави, че при детските градини има още варианти, докато в яслена възраст вариантът е само частна градина или детегледачка.

При градините децата могат да бъдат в самостоятелна форма, а междувременно детето да посещава детски център. Трябва да дадем по-голяма възможност на родителите да изберат грижата за тяхното дете, категорична е Желязкова.

Тя съобщи, че продължава строителството на детски градини, постоянно се откриват нови обекти.

"Започваме проектиране и строителство. Изключително важна тема за кмета е осигуряване на места в детските градини", изтъкна Желязкова.