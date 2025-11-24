За четвърта поредна година водещи експерти от банковия, финансовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор ще обсъждат политиките на централните банки, икономическата трансформация на България и Еврозоната през 2026 г. Дискусията е в рамките на финансовата конференция "Еврозоната: Уравнения и решения 2025".

Ако се правеше реалистичен бюджет, парламентът щеше да се разпадне

"Този бюджет е добър от гледна точка на запазване на политическото статукво. Ако се правеше реалистичен бюджет, политическите партии нямаше да могат да се договарят за мерките и парламентът щеше да се разпадне", коментира финансовият журналист Петър Илиев в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че няма единно мнение доколко тази фискална цена, която ще платим през 2026 г., си заслужава в името на запазване на политическата стабилност.

"Тези лица, чиито бизнеси зависят от запазването на политическата стабилност, са готови на какъвто и да е бюджет, само да има правителство. Онези, които виждат перспективите в средносрочен плат, са се хванали за главата. Казват, че се нагласяват на хартия приходите, така че да покрият разходите, необходими за политическата стабилност", заяви Илиев.

Влизането ни в Еврозоната няма общо с фискалната стабилност

В ефира на Bulgaria ON AIR той беше категоричен, че влизането на България в Еврозоната няма нищо общо с фискалната стабилност, както го доказва Франция.

"Това че сме в Еврозоната не означава, че от звездите ще дойдат повече пари. Заплатата няма да се вдигне от това, че влизаме в Еврозоната. Може да се окаже, че разходите на домакинствата ще се повишат, но не заради Еврозоната", прогнозира Петър Илиев.

Самото влизане в Еврозоната е свързано с ценови контрол по много направления.

Банките не могат да работят на загуба

Предстои обмяна на 606 млн. банкноти и над 3 млрд. монети, което трябва да извършат банките и БНБ като безплатна услуга за гражданите.

"Увеличаването на таксите и комисионните година преди Еврозоната е свързано именно за компенсиране на разходите. Банките не могат да работят на загуба, това е заплаха за вложителите. Винаги едно такова усилие се плаща от данъкоплатците", категоричен е финансовият журналист.

По думите му Еврозоната не трябва да служи като оправдание за политически и икономически решения.

Реформа в държавната администрация

Петър Илиев изтъкна необходимостта от дългосрочен план за реформи.

"Както показва ситуацията в Гърция - безплатен обяд няма, всички бонуси от 2022 г. насам ще трябва да бъдат платени с увеличаване на данъчно осигурителната тежест, каквото се случа от следващата година", даде пример журналистът.

На 25 ноември 2025 г. от 12 часа водещи икономисти и финансисти очертават бъдещето на банковия сектор на "Еврозоната: Уравнения и решения 2025".

"Ще говорим не само за националните проблеми и предизвикателства с влизането в Еврозоната, как и доколко са породени от глобалните и европейски предизвикателства. Ние сме функция на това, което се случва в Европа и в света. Ако ги нямаше търговските войни и Европа беше в добра икономическа кондиция, предизвикателствата пред България със и без Еврозоната щяха да са по-малки", коментира още Петър Илиев.