IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 69

Задържаха двама, нанесли побой и ограбили сириец в София

В дома на единия са открити нож, мобилни телефони и малка сума пари

24.11.2025 | 14:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служители на Първо РУ задържаха двама извършители на грабеж, осъществен на територията на столицата. На 21 ноември около 18:30 часа в районното управление постъпил сигнал от 28-годишен сирийски гражданин, който съобщил, че по-рано през деня е бил нападнат и ограбен.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. „Лозенец“, автомобилът преминал през кв. „Христо Ботев“, където водачът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му отнел около 2000 лева, а след това заедно с водача му нанесъл побой извън таксито.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

Свързани статии

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура. Шофьорът на таксиметровия автомобил е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка „задържане под стража“ за срок до 48 часа.

Работата по случая продължава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

задържаха двама грабеж сириец София
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem