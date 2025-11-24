Задържаха двама, нанесли побой и ограбили сириец в София

Служители на Първо РУ задържаха двама извършители на грабеж, осъществен на територията на столицата. На 21 ноември около 18:30 часа в районното управление постъпил сигнал от 28-годишен сирийски гражданин, който съобщил, че по-рано през деня е бил нападнат и ограбен.

По думите му, след като си поръчал такси от село Лозен до кв. „Лозенец“, автомобилът преминал през кв. „Христо Ботев“, където водачът качил като пътник свой познат. Той заплашил 28-годишния мъж, опрял нож в гърлото му и му отнел около 2000 лева, а след това заедно с водача му нанесъл побой извън таксито.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия като извършители са установени и задържани 20-годишен мъж и 15-годишно момче. При претърсване в жилището на младежа са открити и иззети нож, мобилни телефони и малка сума пари.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 198 от НК. Събраните материали са докладвани в Софийска районна прокуратура. Шофьорът на таксиметровия автомобил е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за 72 часа, а на 15-годишния е определена мярка „задържане под стража“ за срок до 48 часа.

Работата по случая продължава.