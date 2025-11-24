Очаква ни облачен и дъждовен край на седмицата, градусите тръгват надолу

Дъждовен и студен край на седмицата и на месец ноември ни очаква, сочи седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитиран от БТА.

Във вторник, 25 ноември, над страната ще се появи разкъсана средна и висока облачност, като над Западна България постепенно ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от юг-югозапад, слаб до умерен, в източната половина от страната умерен до силен.

Минималните температури утре в Западна България ще са около и под нулата, на изток ще са до 7-9 градуса, а максималните - от 7-8 градуса в северозападните, до 18-19 градуса в югоизточните райони.

В средата на седмицата над западната половина от страната ще бъде облачно, с валежи от дъжд. С обръщане на вятъра от северозапад, ще започне да нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка.

В петък, 28 ноември, вятърът ще се ориентира от изток-североизток, а в събота, 29 ноември, и ще се усили. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, през първия ден на повече места в източната половина от страната, през втория - на много места из цялата страна, като има повишена вероятност в Родопите да са значителни по количество.

В неделя, 30 ноември, валежите ще спрат, от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът ще отслабне.