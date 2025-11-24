Бюджетът за земеделците е като миналогодишния: За какво ще стигне?

Заложените разходи в бюджета на Министерството на земеделието и храните са 209,8 млн. евро. Те ще бъдат похарчени за политики в три области - земеделие и селски райони, рибарство и аквакултури, и съхраняване и увеличение на горите и дивеча.

"Парите са като миналогодишните. Това е донякъде добре, защото ще покрият всички необходими средства, планирани, за т.нар. държавни помощи, които се предоставят на земеделските производители", каза изпълнителният директор на Българската аграрна камара Светлана Орманова в "България сутрин".

По думите ѝ не са директна подкрепа на земеделските производители, но са подкрепа, която ще им реши много проблеми.

Напояването е от стратегическо значение, но никой не го решава

"Напояването явно е стратегически значим въпрос единствено и само на хартия. Това е проблем от години и никой не желае да го решава. Има някои постъпки от страна на Министерството на земеделието - с европейски пари се прави реконструкция на някои от напоителните системи, но необходимостта е сериозна", подчерта Орманова.

Според нея не трябва да чакаме само на европейски пари, а държавата също трябва да има действия.

Земеделци на протест в подкрепа на родното производство

"Скъпо е, но затова трябва да се започне да се влага. Паралелно с това да се правят и промени в законодателството, които ние не виждаме", допълни гостът пред Bulgaria ON AIR.

Орманова изтъкна и друг проблем, който касае изменението в Закона за водите, в който облекченията за земеделците са свързани само с ползване на вода от река Дунав.

Проблеми и геополитика

"Когато става въпрос за сондажи - няма предвидени промени, които да облекчат хората. Каквито и стратегии и политики да има, ако това не е последователно подкрепено с финанси, няма как да очакваме резултати. Важно е да се видят действия, свързани с работната ръка в сектора, реализация на продукцията", обясни изпълнителният директор на Българската аграрна камара.

Във веригата трябва да има баланс на доставка, подчерта още гостът.

"В Европа се сключиха няколко споразумения. Търговията с Украйна беше проблем", заяви Орманова.

Тя коментира и обезщетенията за земеделците след измръзването през пролетта, като уточни, че има такива, които не са получили, но те са от т.нар. втора група.

"Започна постепенно процеса. Изискваха се проверки, които отнеха време. Министерството реагира адекватно за измръзванията. Обикновено на земеделието се гледа не много сериозно от гледна точка на подкрепата от държавата. На 18 декември са планирани сериозни протести от европейски организации в Брюксел. Дали да бъде единен фонд, или обединени, са въпроси, които тепърва влизат в преговорна фаза", каза Орманова.