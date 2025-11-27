IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Съдът във Варна решава дали да пусне Благомир Коцев от ареста

В началото на седмицата Коцев беше преместен във Варненския затвор

27.11.2025 | 07:43 ч.
Окръжният съд във Варна ще гледа днес мярката за неотклонение на кмета на града Благомир Коцев. Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка“.

В началото на седмицата Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица, припомня БНТ. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет.

Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. Според прокуратурата Коцев е действал заедно с другите четирима обвиняеми по делото – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експерта на Коцев и бизнесмена Ивайло Маринов. Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията.

 

