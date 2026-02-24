Божанов и Мирчев: Пеевски е притеснен, хотел "Берлин“ е превърнат в бункер

Мнозинството, чието правителство беше свалено от протестите, продължава да прави поразии. Днес нарушиха правата на българските граждани в чужбина. Това заяви Божидар Божанов от „Да, България“, който заедно с другия съпредседател на партията Ивайло Мирчев, коментираха гласуването в правна комисия, което отхвърли ветото на президента върху промените в Изборния кодекс.

Това може би е сделка, която ще направи така че за подуправител на БНБ да бъде избран някой верен кадър на БСП, от тези, които ще се пенсионират. Поради това БСП в комисия не постъпи така, както беше казал новият председател на БСП Крум Зарков, коментира депутатът от ПП-ДБ.

Божанов добави, че ще наблюдават как ще се гласува в пленарна зала.

Ние ще се противопоставим, даде заявка Божанов.

Ивайло Мирчев от своя страна акцентира върху започналата проверка срещу служебния министър на вътрешните работи.

Очевидно Пеевски е притеснен, добави Мирчев и съобщи, че хотел „Берлин“ е превърнат в бункер.

“Самонастанилият се в кабинета на главния прокурор Борислав Сарафов - Чикатилото не иска да излезе оттам, не иска да освободи охраната си и българските граждани от разхода, който плащат за престоя му там. Вместо това, днес изненадващо прокуратурата започна проверка срещу служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев. Очевидно Делян Пеевски е притеснен от това, че му се изплъзват властта и капиите в съдебната система. Очевидно затова е започнал да привиква ключови фактори от ВСС и съдебната система в хотел “Берлин”, да ги хока и да иска конкретни неща от тях”, разкри Мирчев.

В района се наблюдават известни смущения и много трудно дронове могат да летят там, каза още той и съобщи, че са сигнализирали КРС. Мирчев отбеляза, че настояването им е да разберат кои са хората, привиквани в хотел "Берлин".

“Нека от КРС проверят какво толкова ценно има в района на хотел “Берлин”, кои хора са ходили там и защо, готови ли са хората от ВСС и други ключови фактори в съдебната система да кажат кога са били и какво са правили там, какво точно е искал от тях Пеевски и защо е толкова изнервен”, призова Мирчев.

Божидар Божанов определи като правилно решението на МС да оттегли кандидатурата на Деньо Денев за шеф на ДАНС.

Ние отново сме внесли искане за цялостно разсекретяване на информацията по случая „Петрохан“, добави Божанов.

Той определи смяната на областните управители от всеки нов кабинет като нормална практика.

“Вчера МС взе решение за оттегляне на кандидатурата на Деньо Денев. Това е правилно решение - ние самите сме искали оставката му много пъти. Последният път това беше свързано със случая “Петрохан” и с факта, че Денев скри информация от българските граждани и не отговори на ключови въпроси, свързани с разследването. За утрешното парламентарно заседание внесохме отново нашето искане за разсекретяване на всичко, свързано с казуса. Ще настояваме то да бъде гласувано от това мнозинство, което се прави, че много го интересува казуса “Петрохан”, но в крайна сметка продължава да крие както въпросната информация, така и Деньо Денев”, заключи Божанов.

Хубавото на г-н Гюров е, че никой не може да му каже кой да назначи, заключи съпредседателят на „Да, България“.