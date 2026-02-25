Щом вече сме започнали, трябва да стигнем до победа: Как четири години на война промениха Русия?

Преди четири години руският президент Владимир Путин обяви по националната телевизия, че въоръжените сили на страната са започнали пълномащабно нахлуване в Украйна.

Войната, известна на руски с официалния си евфемизъм "специална военна операция" (СВО), сега продължава по-дълго от участието на Русия във Втората световна война от 1941 до 1945 г. Загиналите руски войници в бойни действия, потвърдени от независимия руски медиен канал MediaZona, вече надхвърлят 186 000 - близо 13 пъти загубите на Червената армия по време на цялата война в Афганистан през 80-те години на миналия век, която продължи десетилетие и включваше войници от целия Съветски съюз.

Докато милиони украински бежанци избягаха, а тези, които останаха преживяват суровата зима, докато руските ракети разрушават енергийната инфраструктура на страната, как последните четири години промениха Русия?

"Ал Джазира" разговаря с хора в Русия и извън нея, за да научи как се е променил животът от 24 февруари 2022 г. насам.

Животът продължава

Райони на Западна Русия, граничещи с Украйна, като Курската и Белгородската области, са подложени на артилерийски обстрели, удари с дронове и дори наземни нахлувания от украинските сили, като част от Курск временно попада под украински контрол.

"Преди малко повече от година, докато украинските сили все още бяха в този регион, имаше удари по няколко пъти на ден", казва 25-годишният YouTuber Бен Британецът, който мести в Курск с руската си съпруга през 2021 г. "Мисля, че това, което може да шокира хората, е колко свикнаха местните жители, включително и аз. Никой не бягаше в убежища след всеки удар. В противен случай никога нямаше да можем да живеем живота си. Винаги щяхме да сме в бункерите."

Според местния новинарски сайт Fonar.tv, най-малко 458 цивилни са били убити при украински атаки срещу Белгородската област от началото на войната. Но големите градове, като Москва и Санкт Петербург, почти не са усетили войната, докато санкциите, наложени от западните съюзници на Украйна, са просто неудобства.

"Толкова е скъпо. В шок съм", коментира Андрей, 30-годишен московчанин. "Точно като в Европа е. Всички се оплакват от цените и там. Дори да си купите само бира, цигари и шоколад, пак ще похарчите поне 1000 рубли [13 долара] в магазина. Но в Москва покупателната способност на хората очевидно не е спаднала много. Децата са се струпали на опашки в кафенетата на супермаркетите. Целият град е пълен с таксиметрови шофьори и безкрайни куриери."

Някои неща обаче са се променили.

"Стана много проблематично да се намерят някои марки, които сте купували преди", споделя Кирил Ф., 39-годишен фотограф от Санкт Петербург. "Могат да се намерят от прекупвачи, но са станали по-скъпи и вече не се продават в магазините."

По думите му някои южнокорейски марки са се завърнали в Русия. Пералните и хладилниците LG вече са отново налични. Китайските марки също са налични, но те "не са толкова качествени, колкото технологиите, които получавахме от Германия или Полша".

За да заобиколи ограниченията за плащания в чужбина, поради западните санкции, например върху приложения, Кирил е открил банкова сметка в Киргизстан. Това не е непреодолима пречка, но е досадно, отбелязва той.

Но Кирил е по-малко оптимистичен относно ограниченията, наложени от собственото му правителство. От 2022 г. насам Кремъл въведе строги закони, наказващи това, което нарича "фалшиви новини" за инвазията. Освен това властите блокираха социалните медии, като Instagram и Facebook, и затрудниха използването на WhatsApp, Telegram и YouTube, като вместо това промотират подкрепяни от държавата алтернативи като RuTube и приложението за съобщения Max.

"Първоначално ни блокираха да използваме Facebook, но малко хора го използваха и те просто инсталираха VPN мрежи, а след това YouTube беше забранен", разказва Кирил. "За обикновените граждани тази блокада само влошава живота. Това е всичко. По-младите хора я възприемат като нарушение на личния си живот и ще израснат, мразейки държавата."

Мнения за войната

Проучванията на общественото мнение постоянно показват, че войната се радва на широка подкрепа сред обществеността, въпреки че анализаторите предупреждават, че законите, криминализиращи антивоенните настроения, затрудняват преценката на точността на тези проучвания.

Братът на 30-годишния Владислав от Саратов в югозападна Русия се записа като пилот на дрон в руските сили преди месец. Руската армия сега привлича много новобранци чрез щедри заплати, вместо да разчита на наборници.

"В началото си мислех, че войната е грешка, например, за каква "денацификация" говорите?“, казва Владислав пред Al Jazeera чрез Telegram, преди бързо да изтрие съобщенията си. Кремъл определи украинското ръководство под ръководството на президента Володимир Зеленски като пронацистко и настоя, че военната му операция е водена от желание за "денацификация" на Украйна. "Но след това украинската страна започна да публикува снимки на свастики, черепи на SS и други символи на фашистката идеология", допълва Владислав, визирайки символи, които са се появили върху униформите и знамена на някои украински войници. "И двамата ми баба и дядо бяха ветерани от Втората световна война; нека почиват в мир."

Сега, казва той, е съгласен с войната на Русия срещу Украйна.

"Зеленски и цялото му фашистко братство трябва да бъдат унищожени, край на затворите. ... Надявам се брат ми да направи огромен принос. Той е страхотен човек, отличен шофьор и фактът, че е прекарал толкова много време в симулационни игри, ще му помогне да победи всяка нацистка измет в Украйна."

Кирил също имаше съмнения относно инвазията, смятайки избухването на войната за провал на руската дипломация и все още клати глава, когато вижда руски провоенни символи на публично място.пНо с течение на времето отношението му както към мира, така и към либералите ставаше все по-отегчено.

"Четем както чуждестранната преса, така и либералните анализатори, които ни казваха, че руската икономика има още две седмици, но ето ни четири години по-късно и всичко е наред. Какво мислите, че ще бъде отношението ни към хората, които ни казаха такива неща?", пита той риторично. "Вярвам, че щом вече сме започнали, трябва да стигнем до победа. Ако сте започнали битка, не можете просто да кажете "Съжалявам" и да спрете. Тоест, не подкрепям инвазията, но също така не подкрепям репарациите, всички тези глупости. Никой няма да се съгласи. Дори сред тези, които са против войната, те не искат да загубят напълно, защото животът им ще бъде неблагоприятно засегнат."

След това се нарежда и въпросът за апатията. В исторически план много руснаци са се интересували повече от ежедневното оцеляване, отколкото от машинациите на властта, тенденция, която продължи и със "специалната военна операция".

"Всички отричат. Почти всички в моите среди са твърдо аполитични и се опитват да игнорират новините", отбелязва Андрей.

Самоволно дезертиране

Но за някои отричането е невъзможно.

Александър Медведев вижда касапницата със собствените си очи и това го кара да промени решението си. След като завърши както националната си служба, 12-месечна задължителна военна служба, така и предишно командироване в Сирия, 38-годишният шофьор на камион от Кемерово в Сибир е мобилизиран в елитния Уралски батальон, където е назначен на длъжността картечар в спомагателен взвод.

"Години наред ни казваха, че всичко в Украйна е пропито с нацизъм и омраза към Русия и руснаците", споделя той пред Ал Джазира. "По това време си мислех и предполагах, че това е наказателна операция, насочена към режима в тази страна, а не към украинския народ като цяло."

До януари 2023 г. поделението на Медведев навлиза в Луганската област в Източна Украйна, установявайки база в изоставена мина. Медведев се смята за щастливец, че е бил назначен в спомагателен взвод, защото щурмовите отряди "претърпяват 60 или 70 процента загуби за един час бой".

Пътувайки през разкъсвани от войната украински села и разговаряйки с местните жители, Медведев започва да поставя под въпрос мисията си.

"Осъзнаването, че водя война, от която никой не се нуждае, която няма да донесе нищо добро на никого на този свят, а ще създаде само планина от трупове, вдовици, сираци и нещастни майки и бащи, ме преследва", казва той.

На 7 юли 2023 г. Медведев дезертира и се опитва да се върне в родния си град.

"През първите няколко месеца след завръщането си изобщо не разбирах какво се случва около мен. Някъде имаше война, но тук, в Сибир или Урал, хората живееха така, сякаш нищо не се случва."

Изправен пред наказателно обвинение за изоставяне на поста си, Медведев се свърза с организацията Get Lost, която помага за спасяването на дезертьори. С нейна помощ той избягал в чужбина.

"Много ми липсва родината. Надявам се да се върна, но в различна страна, където хората ще започнат да ценят и ценят мира."

"Махай се оттук"

През първата година от войната експертите изчислили, че около два милиона руснаци са напуснали родината си. Сред тях има млади мъже, страхуващи се, че ще бъдат призовани и изпратени на фронтовата линия, както и такива с дълбоко вкоренени антипутински убеждения, като 35-годишния Майк от четвъртия по големина град в Русия.

Майк опаковал една малка чанта и решил "да се махне от Екатеринбург". Оттогава той се установява в Берлин, където участва в активистка общност, помагаща на все още пребиваващите в страната. Но той се разочарова както от Запада, така и от либералната руска опозиция.

"Геноцидът в Газа, извършен пред очите ни с явното съучастие на западните елити, разби всички илюзии, които човек би могъл да има за това, че западните сили помагат на Украйна", въздъхва той. "Ако Западът не е готов да се намеси по-директно, тогава компромисът изглежда по-разумен, дори това по същество да означава поражение за Украйна. След четири години ситуацията изглежда наистина мрачна, а тази зима в Украйна режимът на Путин показа най-циничния си, напълно нечовешки характер, като унищожи гражданската инфраструктура в цялата страна. Това говори много за това докъде могат да стигнат в преследването на целите си."

Поради трудностите с адаптацията или намирането на работа в приемащите страни, много руски емигранти оттогава се завърнаха у дома. Нарастващите антиимигрантски настроения, включително в Германия, не помагат.

"Животът е хубав, но все повече осъзнавам имиграционния си статус", казва Майк. "Не планирах да напускам Русия, но не фантазирам и за завръщане."