Нешка Робева се разсърди на Йотова заради думите ѝ, че Русия е агресор

Нешка Робева написа гневен пост в социалната мрежа след изявлението на президентът Йотова, с което тя потвърди, че Русия е агресор.

Робева обаче заема позицията на Путин, която му послужи като повод, за да нападне Киев преди 4 години, в резултат на което вече жертвите са над 1 милион от двете страни.

Ето какво заяви Робева:

Г-жо Йотова,

Използвам най-учтивото, възможно обръщение към Вас - не мога да Ви нарека Президент. Защото не сте избрана и надявам се, след вчерашното Ви юнашко изявление, по повод войната между Русия и Украйна, БСП да не издигне кандидатурата Ви.

Дори ППДБ да Ви предложи – няма да бъдете избрана.

Разбира се, че журналистите Ви провокираха, като поискаха да чуят Вашето мнение за войната в Украйна.

И Вие го изказахте!

Така чистосърдечно и фанатично убедена в истиността на думите си, като всеки, който черпи информация от телевизията.

Но Вие не сте просто Кирчо, нито онази екзотична девойка, обявена за лице на протеста, изписала на разлюляната си гръд „Протестирам“.

Не може да не знаете.

Не може да сте забравили убийствата, живите факли на "Майдана". Там бе жив изгорен и българин! (б.ред. това твърдение многократно е опровергавано от проверка на фактите)

Робева прави и друго обвинение към нападнатата държава: "Да, Украйна не нападна Русия, тя разстрелваше своите граждани от руски произход на собствена територия - в Донецк и Луганск... Тогава България се възмути."

Свързани статии Президентът Йотова не каза дали ще освободи генсекът на МВР

"Вие прекрасно помните, какво правеха осем години "Азовци" и "Бандеровци" в Донбас. Вие г-жо Йотова, сте чула за "Алеята на Ангелчетата". Вие и всички, яхнали народа ни самозвани, обявили се за наши представители – "изродици",както Дяконът ги нарича, знаете истината и без капка свян и без капка жал, заради едната службица, сте готови да повтаряте една и съща лъжа! Вие, обявявате себе си за народни представители, говорите от наше име, но истината е, че не ни зачитате, вие ни презирате, отвращавате се от народа си. Вие сте модерните леви?! Евроатлантици. Ваш е правилният цивилизационен избор, вие поръчвате музиката - ние плащаме. Не, г-жо Йотова, Русия не е агресорът, за който я представяте. Русия защитава своя народ - този, който живее от двете страни на границата. И войната можеше да бъде спряна, ако всички вие – европослушници, бяхте застанали на страната на Живота. Ако се бяхте допитали до народите си, щяха да бъдат спасени хиляди безценни човешки животи. Поведението Ви на срещата с журналистите – силният изпълнен с решителност поглед, стойката, езикът на тялото, мислех, че подкрепят непоколебимата ви вяра в Истината! Изрекохте лъжата - "Русия е агресор!" В този момент, Вие говорехте от свое име, Вие изразихте "своето" мнение, което по нищо не се отличава от това на Урсула! На Кая! На напористите ни журналисти, които един през друг се надпреварват да засвидетелстват своята евроатлантическа - джендър ориентация. Или на умнокрасивите ни модерни - леви, или десни, или Джен Дзи, облъчено поколение. Вие се заявихте, като една от тях. А всички ние /овчиците/ очаквахме да видим Една Българка – онази, която Вазов увековечи. Или баба Тонка? Или - българската майка юнашка, която Ботев възпя… Очаквахме да видим онази силна Българска Жена - Президент, каквато заслужава нашият измъчен народ. Очаквахме да видим опитен политик, овладял езика на дипломацията...

Накрая, като физкултурничка, ще добавя още нещо от спорта - ударите под кръста са забранени, дори на шампионката по борба – Президентката Станка Златева, на която вече искат оставката. Става въпрос за името на Президента Р.Радев, което Вие споменахте. Той няма нужда от говорител. Още по-малко ние - от опресняване на паметта. Съвсем скоро самият Президент Р. Радев, ще трябва да заяви позицията си. Дано не се наложи, отново да гласуваме за по-малкото зло. Боже, пази България."