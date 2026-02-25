Човекът, който шепне на Путин и всъщност управлява Иран

Иран има президент, който признава, че е „лекар, а не политик“ и не трябва да се очаква от него да реши проблемите на страната. Има външен министър, който трябва да иска разрешение, преди да говори с американските пратеници в преговорите за ядрената програма. И има 86-годишен върховен лидер, който заплашва да изпрати американските военни кораби на „дъното на морето“. Има и Али Лариджани.

67-годишният шеф на сигурността е човекът, на когото върховният лидер Али Хаменей се доверява повече от всеки друг в Ислямската република, според ирански официални лица, и сега той ефективно управлява Иран, докато страната се колебае между сделка и унищожение.

Доналд Тръмп е казал на съветниците си, че ще обмисли мащабна атака, за да отстрани духовниците от властта, ако дипломацията или първоначалните удари се провалят.

Преговорите продължават, докато американският президент продължава да струпва военни сили в региона и Иран се опитва да предвиди следващия му ход. Третият кръг е насрочен за четвъртък в Женева в последна опитка да се избегне война.

Докато външният министър Абас Арагчи е лицето на преговорите, Лариджани, който произхожда от едно от най-влиятелните семейства в Иран, е човекът зад кулисите, на когото Хаменеи е възложил задачата да спаси Ислямската република.

„Той е един от малкото хора, които все още могат да се срещат с лидера, и му е възложена задачата да спаси системата“, заяви високопоставен ирански служител пред The Telegraph. „Той се превърна в единствения човек, който може да окаже натиск върху лидера да говори и да му каже, че системата ще се изправи пред голямо предизвикателство за оцеляването си, ако не говорим с Тръмп.“

Според информациите той е натоварен и с осигуряването на оцеляването на режима в плановете за наследяване, тъй като Иран се подготвя за опити за убийство на своите лидери, включително Хаменей.

През последните седмици видимостта на Лариджани се увеличи, докато тази на президента Масуд Пезешкиан намаля.

Той е летял до Москва, срещал се е с лидери от Близкия изток, давал е часове наред телевизионни интервюта за ирански и чуждестранни медии и активно публикува в социалните медии.

През предишните години Лариджани не се радваше на толкова голям успех.

Опита се да се кандидатира за президент през 2021 г., но беше отстранен от проверяващия съвет без причина. Три години по-късно се кандидатира отново и отново беше дисквалифициран.

Той също така договори 25-годишно стратегическо споразумение с Китай на стойност милиарди, което предизвика вълна от критики от всички страни в Иран.

Но сега най-важната му външнополитическа роля е като личен пратеник на Хаменей при Владимир Путин.

Върховният лидер редовно го изпраща в Москва – последното му пътуване беше на 30 януари – за да координира стратегията и да обменя послания, демонстрирайки ниво на доверие, което не оказва на почти никой друг.

Доверието на Хаменей в Лариджани идва от десетилетия на лоялна служба на множество чувствителни позиции: министър на културата в началото на 90-те години, шеф на радио и телевизията в продължение на десетилетие, секретар на върховния съвет за национална сигурност и председател на парламента в продължение на 12 години до 2020 г.

Въпреки това, вътрешни източници казват, че често се пренебрегва нещо важно за него.

В продължение на години той и братята му доминираха в множество клонове на правителството. Али като председател на парламента, Садег като шеф на съдебната система и Джавад като ръководител на съвета за правата на човека към съдебната система.

В последно време властта на това семейство се е отслабила.

Садег беше изтласкан от съдебната власт преди края на мандата си. Джавад беше отстранен от поста си в областта на правата на човека след 14 години.

Друг брат, Фазел, е обект на обвинения в корупция от бившия президент Махмуд Ахмадинеджад.

Но Али остава, и високопоставен служител вярва, че крайната му цел е не само да оцелее, но и да наследи властта – по-конкретно, да позиционира брат си Садег, висш духовник, като потенциален наследник на Хаменей.

Той е „загадъчен човек, който се опитва да направи брат си върховен лидер“, като личните му амбиции винаги са скрити зад тихи маневри, а не зад публична известност, според иранските служители.

Тези, които са го изучавали отблизо, го описват като дълбоко загадъчна фигура – човек, който действа предимно в сянка.

Той може да изглежда умерено или твърдо, като приема позицията, която най-добре служи на момента.

Учил е философия в Техеранския университет при Ахмад Фардид, известен като „устния философ“, който се бореше срещу „западната токсификация“ и е публикувал книги за Имануел Кант.

Лариджани също се е оженил за революционна аристократка – негов тъст е бил Мортеза Мотахари, виден духовник, който е помогнал за формирането на идеологията на Ислямската република. Тази идеологическа основа го прави ценен за Хаменей в началото на 90-те години, когато новият върховен лидер се стреми да консолидира контрола си над културния и медийния апарат на Иран.

Петъчната вечерна програма систематично унищожаваше репутацията на най-уважаваните ирански писатели и интелектуалци, наричайки ги западни агенти и предатели.

Програмата съвпадаше с „верижните убийства“ на интелектуалци от нелоялни агенти на разузнаването, създавайки атмосфера на страх, която заглуши цяло едно поколение ирански писатели и критици.

По време на 12-дневната война през юни миналата година той също така призова Хаменей да започне преки преговори с Вашингтон.

Сега, когато Ислямската република е изправена пред най-тежката си криза – икономически колапс, продължаващи протести, международна изолация и потенциална война – той се е позиционирал като незаменим.

Той е единственият човек, който може да води преговори с Америка, да координира действията с Русия, да потуши вътрешните размирици и потенциално да задържи системата, ако Хаменеи умре.

Мистериозният Лариджани е прекарал 30 години в изграждането на това доверие. Дали това ще се окаже достатъчно, за да спаси Ислямската република – или мястото на семейството му в това, което ще я замести – може да се реши в следващите дни.