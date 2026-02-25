Китайският изтребител J-10 може да промени Индо-Тихоокеанския регион

J-10 представлява повратна точка в китайската военна авиация: първият наистина модерен, местно проектиран многоцелеви изтребител, използван в голям мащаб. Често сравняван с американския F-16 или шведския Gripen, J-10 символизира прехода на Китай от платформи, произлизащи от Съветския съюз, към местни дизайнерски възможности. И макар че J-10 няма стелт възможности, той все още служи като централна платформа за структурата на силите на ВВС на Китай.

Разработването на J-10 започва през 80-те години на миналия век с намерението да замени остаряващите флоти J-6 и J-7 на Пекин. Влиянието на дизайна е обект на дискусии, като някои предполагат, че израелската програма Lavi е осигурила технически приноси.

Готовият продукт влиза в експлоатация в началото на 2000-те години и първоначално е задвижван с руските двигатели AL-31FN, преди да бъде модернизиран до китайски WS-10. Разгръщането на самолета (и евентуалното обновяване на двигателя) представлява индустриалното съзряване на Китай и е стъпка към евентуалния му наследник, петото поколение J-20, пише за TNI журналистът Харисън Кас.

От техническа гледна точка, J-10 е едномоторен многоцелеви изтребител с делта крило и конфигурация тип „канард“. Със система за управление по електропровод, J-10 е проектиран за маневреност и висок ъгъл на атака. Самолетът е способен на свръхзвукови скорости в диапазона на Мах 2, с умерен боен радиус и добро съотношение тяга-тегло.

Съществуват три варианта на J-10.

J-10A е ранен модел с механично сканиран радар и основни многоцелеви възможности. Обновеният J-10B разполага с по-добра авионика, подобрен радар, свръхзвуков вход без отклонител и възможности за IRST (инфрачервени ракетни системи). Междувременно J-10C - най-модерният оперативен вариант на J-10, разработен до момента - разполага с радар AESA, съвместимост с ракети въздух-въздух с голям обсег PL-15, подобрени канали за данни и усъвършенствани системи за електронна борба.

J-10 може да се използва за различни мисии, включително въздушно превъзходство, прецизни удари, морски удари и прихващане. В PLAAF, J-10 служи като гръбнак на не-стелт изтребителите, предлагайки висок процент на генериране на бойни действия, и допълнение към по-тежките J-16 и стелт J-20. Тактически, J-10 служи като гъвкав изтребител с модерни възможности за борба с препятствията (BVR), който може да работи в мрежови формации със самолети за борба с вредители и управление (AEW&C) и наземна противовъздушна отбрана. Както беше отбелязано, J-10 не е стелт; той разчита на сензори, канали за данни и обхват на ракетите, за да предложи стойност, вписвайки се в многопластовата рамка A2/AD на Китай като допълнение.

Стратегически, J-10 е рентабилен масов изтребител, който позволява на Китай да разполага с голям брой съвременни самолети и бързо да замени остарелите флотилии. Това е ключово за планирането на действията в непредвидени ситуации в Тайван, патрулите в Южнокитайско море и противовъздушната отбрана на континента.

Силните страни на платформата са гъвкав планер, интеграция на ракети с голям обсег и ниски разходи в сравнение с тежките двумоторни изтребители, а в C-варианта - модерна авионика. Ограниченията са липсата на обсег в сравнение с тежките изтребители, съображенията за оцеляване на едномоторен самолет, историческата зависимост от руските двигатели и, разбира се, високата наблюдаемост.

Въпреки това, J-10C вероятно ще остане в експлоатация в продължение на десетилетия, действайки като високо-ниско допълнение към J-20. Потенциалните бъдещи подобрения включват подобрена електронна борба, по-добро сливане на сензори и усъвършенстване на двигателите. Дори когато Китай се насочва към концепции от шесто поколение, очаква се J-10 да остане оперативно релевантен и износоустойчив.

Накратко, J-10 не е най-модерният самолет на Китай. Но може би е най-важният по отношение на брой и наличност, представляващ откъсването на Китай от чуждестранната зависимост и постепенното му издигане като модерна аерокосмическа сила.